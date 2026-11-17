"Сильний день для України": Зеленський відзначив усіх причетних до ударів по Керченському мосту. Відео

Президент України Володимир Зеленський відзначив усіх військових і представників служб, причетних до ударів по Керченському мосту, який з'єднує територію Росії з окупованим Кримом. Про результати операції глава держави заявив у зверненні наприкінці 1728-го дня повномасштабної війни.

Відеозвернення опублікували в офіційному Telegram-каналі Офісу президента України. Зеленський назвав цей день сильним для країни та подякував усім, хто забезпечив проведення операції.

Відповідь Росії

"Сьогодні сильний день для України. Дякую кожному воїну, усім підрозділам та службам, які були задіяні у відповіді на російські удари, а саме у відповіді по мосту, який окупанти побудували з російської території в Крим", – сказав президент.

Він нагадав, що Україна неодноразово закликала Росію припинити атаки на цивільну інфраструктуру, міста, села, енергетичні об'єкти, залізницю та судна із зерном.

"Ми давно говорили Росії, що досить бити по мостах, по містах і селах, по енергетиці, по залізниці, по суднах із зерном. Досить війни. Але щоразу Росія обирає нову ескалацію", – зазначив Зеленський.

За його словами, українські ракети та безпілотники знову досягли ключової російської воєнної артерії на півдні.

Українська зброя

Окремо президент відзначив роботу Служби безпеки України, усіх Сил оборони, Міністерства оборони та підрозділу "Альфа" СБУ.

Також він подякував українським виробникам озброєння, які забезпечують Сили оборони необхідними засобами для проведення таких операцій.

Серед зразків української зброї Зеленський назвав Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", Mich-2000, Ruta, "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та "Нептуни".

Президент уточнив, що Ан-197 – це реактивна версія безпілотника "Лютий".

"Все – українська зброя, яку ми профінансували, забезпечили для військ і воїни застосовують", – наголосив глава держави.

Водночас Зеленський дав зрозуміти, що Україна продовжить відповідати на російську агресію.

"Будуть і інші наші операції – операції у відповідь на російську агресію", – заявив президент.

ППО, F-16 та далекобійна зброя

Володимир Зеленський також повідомив про обговорення з партнерами постачання ракет для систем протиповітряної оборони, збільшення українського авіаційного флоту та розвитку далекобійних можливостей. Ці питання порушували під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

"Це, звісно, ППО – ракети для "петріотів", для "насамсів" та інших систем. Є і діалог заради збільшення нашого флоту бойової авіації. Україна працює, щоб збільшити флот F-16, і я дякую кожній країні, яка може нам допомогти", – сказав президент.

Окремо Україна веде переговори щодо отримання далекобійного озброєння. Зеленський наголосив, що європейські ракети могли б уражати російські військові виробництва, а американські технології – допомогти знищувати пускові установки балістичних ракет.

Допомога проти балістики

Президент заявив, що Росія продовжує робити ставку на балістичні ракети, зокрема північнокорейського виробництва. Тому, на його думку, партнери мають допомогти Україні отримати засоби, які дозволять протидіяти цій загрозі.

"Якщо Росія і надалі робить таку ставку на балістику, і на балістику, зокрема, з Північної Кореї, то буде цілком справедливо, щоб партнери наші з Європи, з Америки допомогли нам із тими видами зброї і тими видами технологій, які можуть збалансувати наш захист життя", – зазначив Зеленський.

Він також пояснив, що йдеться про можливість ураження російських пускових установок ще до застосування ракет. За словами президента, це могло б стати швидшим і дешевшим способом захистити українські міста та громади.

Питання Starshield

Окрему частину звернення Зеленський присвятив супутниковому зв'язку Starshield. Він заявив, що Україна обговорює з американською стороною можливість використання супутникових технологій для ураження російських і північнокорейських пускових установок балістичних ракет поблизу українських кордонів.

Президент звернув увагу, що натомість на тимчасово окупованих територіях досі зберігається ліміт швидкості Starshield.

"Але замість того щоб отримати право на захист саме таке – замість відкриття супутникового зв’язку для ураження російських та північнокорейських пускових балістики поблизу наших кордонів, – є протилежний процес, і, на жаль, на тимчасово окупованих територіях ліміт швидкості Starshield зберігається і зараз", – заявив глава держави.

Він додав, що українська сторона продовжує переговори з партнерами та Сполученими Штатами щодо цього питання.

Мир завдяки силі

Зеленський також згадав про концепцію "миру завдяки силі", яку приблизно два роки тому часто обговорювали у США. На його думку, цей підхід залишається актуальним, хоча зараз про нього говорять значно рідше.

"Мир приходить до тих, хто вміє захищати життя і робить це більш ефективно, ніж ті, хто старається життя руйнувати", – сказав президент.

Він наголосив, що позбавлення Росії можливості запускати балістичні ракети могло б вплинути на її готовність завершити війну.

"Росія без пускових для балістики – це Росія з мотивом закінчити війну якнайшвидше. Америка може цим допомогти", – заявив Зеленський.

Нові критерії для послів

Ще однією темою звернення стала кадрова дипломатія. Зеленський повідомив, що після розмови з міністром закордонних справ доручив розширити критерії відбору кандидатів на посади українських послів.

За словами президента, до дипломатичної служби потрібно активніше залучати фахівців з інших сфер, зокрема громадського сектору, бізнесу та ветеранської спільноти.

"Треба залучати також з ветеранської спільноти, значно ширше дивитися на суспільно активних людей, обов’язково – зі знанням мов", – наголосив глава держави.

Він зазначив, що вже є успішні приклади призначення представників громадського сектору та бізнесу на посади послів. Від міністра закордонних справ Зеленський очікує відповідних пропозицій найближчим часом.

Привітання студентам

Наприкінці звернення президент привітав українців із Міжнародним днем студентів. Він окремо звернувся до молоді, яка здобуває освіту в Україні, а також до тих, хто навчається за кордоном і планує повернутися додому.

"Усі ми хочемо миру Україні. Всі хочемо Україні успіху. Ми всі бажаємо українським студентам, студенткам бути частиною українського миру, частиною українського успіху", – сказав Зеленський.

Він подякував усім, хто працює заради України та захищає її від російської агресії.

"Захищаємо нашу державу, захищаємо незалежність. І, будь ласка, бережіть себе від російського зла", – підсумував президент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент Зеленський розкрив деталі операції з ураження Кримського мосту.