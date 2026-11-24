"Сигнал" для Заходу: в ISW пояснили, що стоїть за ядерними погрозами Росії щодо України

Високопосадовці Кремля продовжують використовувати ядерну риторику як інструмент тиску. За допомогою подібних погроз агресор хоче змусити західні країни зупинити українські удари безпілотниками та ракетами вглиб території РФ.

Чергові погрози Москви є частиною цілеспрямованої інформаційної кампанії, а не реальною підготовкою до ескалації. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни.

Нові заяви Медведєва та ядерна доктрина РФ

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв 23 листопада опублікував статтю з погрозами. У ній він закликав Україну та її союзників пам’ятати про положення російської ядерної доктрини.

За словами Медведєва, політика РФ закріплює за Москвою право, "а в деяких випадках і обов’язок" задіяти всі доступні засоби, зокрема ядерну зброю, для "захисту національної безпеки".

Водночас російський чиновник зробив важливе застереження. Медведєв заявив, що у Кремлі не бачать "прямої необхідності" в завданні ядерного удару, хоча, за його твердженням, дії Києва та Заходу вже створили для цього формальні передумови.

В ISW нагадують, що у листопаді 2024 року Москва оновила свою ядерну доктрину. До документа внесли пункт, який допускає ядерну відповідь на застосування звичайних озброєнь, що створює загрозу територіальній цілісності Росії чи Білорусі, отримання даних про масований запуск крилатих ракет і безпілотників, які перетинають російський кордон.

Інформаційна атака замість реальної загрози

Аналітики зазначають, що Кремль систематично використовує Медведєва як рупор для трансляції провокаційних заяв як для внутрішньої, так і для міжнародної аудиторії.

На думку експертів ISW, подібні випади мають цілком конкретні політичні цілі – посіяти страх у західному суспільстві та політичних колах, стримати військову й політичну підтримку України з боку союзників, а також підштовхнути Захід до ухвалення вигідних для Москви рішень.

В Інституті вивчення війни наголошують, що Сили оборони України вже кілька років завдають інтенсивних ударів по об’єктах на міжнародно визнаній території Росії та проводять там військові операції. Однак ці дії, як зазначають в ISW, не підвищили реальної ймовірності застосування Москвою ядерного арсеналу.

Нагадаємо, Росія може вже в грудні 2026 року вивести на орбіту супутник, оснащений ядерною боєголовкою. Західні розвідувальні служби припускають, що апарат під назвою "Супутник-С" уже повністю зібраний і готовий до запуску.

Як повідомляв OBOZ.UA, станом на січень 2026 року Росія збільшила кількість ядерних боєзарядів, розгорнутих на носіях, до 1796 одиниць. Це стало найвищим показником із 2017 року. Лише за минулий рік російські сили збільшили кількість розгорнутих боєголовок на 78 одиниць.