Сибіга відповів, чи продовжує Україна отримувати розвіддані від США. Відео

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував питання обміну розвідувальними даними зі Сполученими Штатами. Воно постало після російської балістичної атаки на Київ, про яку Україна не отримала попередження від партнерів.

За його словами, Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від американської сторони. Про це Сибіга заявив у вівторок, 13 жовтня.

Сибіга пояснив, чи надходять Україні розвіддані від США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від американської сторони.

Водночас він підтвердив, що під час нічної атаки сигнал повітряної тривоги пролунав із запізненням. За словами міністра, це сталося через особливий тип озброєння, який застосувала Росія.

"Ми продовжуємо отримувати розвідувальні дані від американської сторони. Також правда, що під час учорашньої нічної атаки сигнал повітряної тривоги пролунав із запізненням, але це сталося через особливий тип озброєння, застосований російською стороною", – сказав він.

Зеленський заявив про відсутність попередження щодо атаки на Київ

У понеділок, 13 жовтня, Росія завдала удару балістичними ракетами по Києву. За словами президента Володимира Зеленського, партнери не попередили Україну про запуск ракет.

"Був і доволі підлий удар балістикою по Києву – п’ять ракет, які влучили по цивільній інфраструктурі. Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів. Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є", – наголосив Зеленський.

Ігнат розповів, які розвіддані отримує Україна

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що українська сторона та міжнародні партнери розберуться, чому 12 жовтня інформація про запуск російських балістичних ракет по Києву не надійшла вчасно. Він також зазначив, що подібні випадки вже траплялися.

За словами Ігната, розвідувальні дані, якими партнери діляться з Україною, стосуються різних напрямків. Зокрема, США та інші країни НАТО передають інформацію із використанням супутникового зв’язку про активність російської стратегічної авіації на аеродромах базування, рух кораблів у Чорному та Каспійському морях, а також запуски балістичних ракет.

"Бувають моменти, коли ця інформація не доходить. Це не перший випадок... Якщо цього разу були певні технічні моменти, думаю, спеціалісти розберуться. І з нашими партнерами будуть цю проблему усувати", – додав Ігнат.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, країна-терористка Росія в понеділок, 12 жовтня, вчергове завдала удару по Києву. Зокрема, в Дарницькому районі столиці уламки дрона впали на приватний будинок, є постраждалі. Крім того, ворог завдав повторного удару ракетами ввечері.