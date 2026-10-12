Сибіга назвав умови, за яких можливий прорив у мирних перемовинах

Суттєвого прориву в мирних переговорах щодо закінчення війни в Україні можна досягти під час особистої зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Зі свого боку Україна готова до переговорів та прагне домовитися про перемир’я.

Про це в інтерв'ю медіа заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він переконаний, що для появи нової динаміки та визначення перспектив завершення війни потрібні лише переговори на рівні лідерів держав.

Зустріч лідерів може змінити динаміку переговорів

Глава МЗС України підтвердив, що Київ залишається відкритим до тристоронньої зустрічі за участю США та Росії й прагне провести її якомога швидше.

Наша держава готова використовувати будь-які можливості для просування до миру. Міністр зауважив, що зустріч Зеленського та Путіна могла б надати переговорному процесу "якісно нової динаміки".

"Чи разом з Трампом, чи за посередництва президента Ердогана. Ми сигналізуємо, ми готові до цього. І нам є, що показати як результат цієї зустрічі. Як мінімум перемир'я, обмін військовополоненими, повернення дітей", – заявив український посадовець.

За його словами, Україна має низку можливих домовленостей, спрямованих на зміцнення довіри, які можуть бути оголошені за підсумками переговорів. Разом із міжнародними партнерами Київ працює над досягненням перемир’я в енергетичній сфері, повітряному та морському просторах.

Чому Україні потрібні переговори на рівні лідерів

Сибіга додав, що обмеження Росією свободи судноплавства в Чорному морі викликає занепокоєння міжнародних партнерів, зокрема країн Глобального Півдня. Це пов’язано з можливими економічними наслідками та ризиками для світової продовольчої безпеки, у забезпеченні якої Україна відіграє важливу роль.

За словами міністра, попередніх домовленостей можна досягти як під час зустрічі лідерів України та Росії, так і на переговорах представників нижчого рівня.

"Але якщо ми говоримо про нову динаміку, про нову перспективу, про нову часову рамку завершення війни – потрібна зустріч на рівні лідерів, я так вважаю", – сказав він.

Сибіга пояснив це тим, що переговорні команди на нижчому рівні нерідко повертаються до тих самих питань по кілька разів, тоді як найскладніші суперечності можуть бути остаточно вирішені лише за участю президентів.

Разом з тим міністр додав, що Україна незмінно наполягає на тому, що будь-які рішення щодо неї мають ухвалюватися за її безпосередньої участі.

"Жодна формула коштом територіальної цілісності і суверенітету не буде прийнята Україною і нашим народом, президентом України. Тому так, мають бути нові ідеї, виходячи з цих геополітичних реалій", – резюмує Сибіга.

Як писав OBOZ.UA, у вересні Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з Володимиром Путіним, якщо той приїде на саміт G20 у Маямі. За його словами, він готовий до особистої розмови та ухвалення рішень, якщо така зустріч стане можливою.

У Кремлі у відповідь заявили: якщо Зеленський справді хоче зустрітися з Путіним, то може приїхати до Москви.