"СВО триває": у Кремлі цинічно заявили, що не дадуть Україні "перепочинку", і згадали про Кримський міст

Росія не збирається давати Україні можливість відновити сили й не зацікавлена в тимчасовому перемир'ї. У Кремлі заявили, що прагнуть "миру на століття", а так звана "спеціальна військова операція" триватиме, доки переговори не приведуть до такого результату.

Про це повідомив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. Його слова цитує ТАСС.

"Росія не хоче тимчасового перемир'я, а прагне миру на століття. Саме тому "спеціальна військова операція" триває, а переговорний процес має привести до миру", – заявив речник Кремля.

За словами Пєскова, Москва не дасть Києву перепочинку, щоб "підлікувати рани".

Окремо він висловився про позицію європейських країн.

"Добре було б зрозуміти від самих європейців, наскільки їхня позиція здатна допомогти мирному процесу щодо України", – заявив Пєсков. Водночас, на його думку, заяви європейців свідчать радше про небажання сприяти мирному врегулюванню.

Щодо переговорів зі США, то в Кремлі вважають недоцільним розкривати подробиці обговорень, які стосуються України.

Також речник Кремля висловився про пошкодження Кримського мосту. За його словами, інформацію про них має надати Міністерство транспорту РФ. Наразі триває оцінювання пошкоджень, які Пєсков назвав незначними.

Він також запевнив, що російська протиповітряна оборона працює "досить ефективно". Водночас прессекретар Путіна визнав, що за таких масованих ударів жодна система не може забезпечити стовідсоткового захисту об'єктів.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявляв про нібито готовність російських військ розмінувати Костянтинівку на Донеччині для проведення там так званої гуманітарної місії. За його словами, на це окупантам знадобилося б п'ять днів. Метою операції він назвав забезпечення виходу з міста 300–400 цивільних жителів, які могли б вирушити в напрямку України або Росії.

Тоді Москва також закликала США та європейські країни використати свій вплив на Київ, щоб домовитися про проведення місії. Крім того, російська сторона пропонувала залучити до процесу омбудсменів обох країн і забезпечити присутність журналістів зі США, Росії та інших держав.