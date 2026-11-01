Блог | Сутичка світів: у США назріває революція, а РФ повертається до Афганістану

Ніхто не розуміє – що відбувається в Європі й Америці? А там відбуваються дуже цікаві події. У Сполучених Штатах назріває маленька революція, і жодні мільярди Маска не врятують Дона Трампа та його партію від поразки на проміжних виборах до Конгресу. Нарцисизм і диктаторські замашки Трампа разом із його симпатіями до неонациста Путіна "дістали" навіть тих, хто мало цікавиться політикою. В Україні радники Президента слухають Зеленського, а не навпаки, і запевняють народ: "усе добре, прекрасна маркізо", хоча сам Президент нічого подібного не заявляв. Ба більше, ці "радники" чомусь вирішили, що 5% ракет "Петріот", які зберігаються у Штатах, можуть дуже багато змінити в цій війні, якщо передати їх Україні, але вони нічого не змінять. Ці ракети врятують лише кілька сотень життів мирних громадян – і все. У цієї війни немає військового вирішення, і перемоги Україна досягне іншим шляхом. Однак ні "радники" Президента, ні сам Зеленський навіть не здогадуються про це. Володимир Олександрович у якийсь момент вирішив, що все знає і все вміє. Як показує історія – на жаль, це не так.

У Росії переконані зомбі теж почали підозрювати найгірше – На Зборище Збройних Відморозків (СВО) може чекати доля ОКВС (Обмеженого Контингенту Збройних Сил) в Афганістані. Через два роки після того, як 15 лютого 1989 року останній підрозділ ОКВС залишив Афганістан, Радянський Союз "наказав довго жити". Зараз щось подібне станеться і з Росією, причому набагато швидше. Навіть у 1989 році СРСР здавався неподільним і незламним, але уроки історії нікого й нічому не вчать. З якоїсь причини в Кремлі сподіваються на втому українського народу від війни та примушення його до миру на своїх умовах. Там просто не враховують добре передбачувану реакцію жителів України на бомбардування цивільної інфраструктури й житлових будинків, що веде не до втоми, а породжує ненависть, якої не викорінити жодними засобами. Війна в Афганістані, а не перебудова Горбачова, стала могильником Радянського Союзу – усі гроші йшли на війну, і радянська економіка накрилася "мідним тазом".

Чого ми можемо очікувати найближчим часом від сутички не двох країн, а двох світів? Російський світ, який претендує на імперську велич, стоїть на порозі свого занепаду. Трансляції російської пропаганди про те, як російські війська входили до Парижа у 1814 році, а радянські війська "топтали" вулиці Берліна у 1945, нікого не зачіпають. У відповідь на ці нарікання ми можемо лише запропонувати згадати історію і поставити собі запитання: Чому імперія Александра Македонського не дожила до наших днів? Додавши сюди висновок відомого політолога Збігнєва Бжезинського: "Без України Росія перестає бути євразійською імперією". Ось ми й бачимо справжні витоки війни Росії проти України, яких не хочуть бачити ні більшість лідерів Європи, ні тим паче президент Трамп, який живе у світі ілюзій і грошей. Якщо російський світ прагне зберегти своє імперське начало, то український світ прагне очиститися від зовнішніх "покровителів" і внутрішніх паразитів. У перевагах і моральній вищості українського світу сумніватися не доводиться, тільки його вороги теж не збираються здаватися. На Україну чекає сувора зима, після якої світ почне змінюватися, як це вже траплялося не раз, починаючи з 1991 року.