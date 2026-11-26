Стубб оцінив, чи може війна в Україні закінчитися до кінця року. Відео

Президент Фінляндії Александр Стубб висловив скепсис щодо швидкого завершення бойових дій в Україні. Політик закликав союзників зосередитися на допомозі Києву напередодні зимових холодів.

Зокрема, він заявив, що зараз у пріоритеті фінанси та протиповітряна оборона. Своїм баченням ситуації фінський президент поділився під час виступу на технологічній конференції Slush у Гельсінкі.

Оцінка термінів завершення війни

Відповідаючи на запитання про перспективи мирного врегулювання найближчими тижнями, глава фінської держави дав зрозуміти, що не очікує припинення бойових дій у 2026 році.

"Чи оптимістично я налаштований щодо того, що війна в Україні закінчиться до кінця року? Я так не думаю", – наголосив Стубб.

Пріоритети напередодні зими

На думку президента Фінляндії, відсутність швидкого завершення війни означає, що Україні та її західним партнерам необхідно заздалегідь підготуватися до складного зимового періоду.

Щоб пережити зиму, Стубб визначив три ключові напрями, на яких слід зосередити зусилля. За його словами, необхідно й надалі зміцнювати захист українського неба від повітряних атак, забезпечувати безпеку та працездатність енергетичних установок та інфраструктури, а також надавати країні необхідну фінансову підтримку.

Нагадаємо, президента США Дональда Трампа розсмішила думка про можливість укладення мирної угоди між Росією та Україною до січня. Саме так, сміхом, він відреагував на запитання про заяву Зеленського про те, що такі "дедлайни" йому озвучили переговорники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Як повідомляв OBOZ.UA, лише кілька днів тому Трамп заявив про підготовку масштабного перемир’я між Україною та РФ.