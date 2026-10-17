Блог | Старий світовий порядок продовжує руйнуватися

Старий світовий порядок продовжує руйнуватися разом з його політичною, економічною та безпековою системами. Частина країн все ще намагається покладатися на правила, сформовані після 1945 року, тоді як Росія, Китай та інші незадоволені вимагають нових правил, щоб здобути більше політичного впливу.

Саме про виклики для міжнародної безпеки поговорили з офіцерами з Нідерландів, які проходять навчальну програму Higher Defence Education. Чи може за таких умов існуюча система безпеки захищати старий світовий порядок? Це велике питання. Європі потрібні нові доктрини і нова система безпеки, які враховуватимуть реалії сучасної війни. Мова не лише про технології і про дрони, а про тактику їхнього застосування, інтеграцію в організаційну структуру збройних сил, налагодження нових виробництв.

Старі системи діють по інерції – ті ж виробники озброєнь мають багатомільйонні контракти, розписані на десятиріччя вперед. Чи зацікавлені вони у тому, щоб їхню нішу займали нові дешеві дрони? Відповідь очевидна.

Питання особового складу – ще один виклик, що постає особливо перед невеликими європейськими країнами, які не можуть розраховувати на великий мобілізаційний ресурс. Єдиний вихід тут – впровадження оборонних технологій та розумна мобілізація.

Але головне, про що я завжди кажу на таких розмовах з європейцями, – потрібна політична воля до змін. Потрібні чіткі політичні цілі, стратегія їхнього досягнення та готовність до не завжди популярних рішень. Європа має ресурси, має технології і має в союзниках одну з двох країн у світі з реальним досвідом сучасної війни – Україну. З українським досвідом є всі можливості, щоб побудувати спільну європейську систему безпеки, ефективну у світі нових загроз.