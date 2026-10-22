США зняли обмеження на Starshield для України, – журналіст The Economist

Сполучені Штати 22 жовтня могли зняти обмеження швидкості, на якій в Україні працює супутниковий інтернет Starlink. Українські військові попередньо підтверджують це.

Відповідною новиною на платформі X (Twitter) поділився інсайдер The Economist Олівер Керрол. Американський військовий аналітик Майкл Кофман також повідомив у X, що "чув те саме".

"Командири підрозділів, що використовують дрони на передовій в Україні, повідомили мені, що обмеження швидкості Starlink, ймовірно, було зняте. Вони все ще проводять перевірки, але "схоже, що це справді так", – написав Керрол.

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