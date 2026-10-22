"США єдині можуть змусити Путіна закінчити війну": Зеленський сказав, чи поїде на саміт G20. Відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати є єдиною країною, яка може змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на припинення війни та перейти до дипломатії. Глава держави запевнив, що поїде на саміт G20 у Флориді, якщо Дональд Трамп запросить українську сторону.

Про це Зеленський сказав під час спільної з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо пресконференції. Водночас він зазначив, що запрошення на саміт наразі не отримав.

США можуть змусити Росію закінчити війну

"Американці єдині можуть змусити лідера РФ піти на закінчення війни в Україні, піти на припинення вогню, чи як каже президент Трамп stop the killing, freeze the conflict. Тобто можемо говорити по-різному, але питання зрозуміло де: змусити Росію піти на закінчення цієї війни, перейти до дипломатії, що дає можливість всім жити, вижити та дійсно розраховувати, що мир дуже близький", – сказав Зеленський.

За його словами, лише після переходу до дипломатії сторони зможуть обговорювати гарантії безпеки й інші питання, пов’язані з наслідками війни.

Окремо він наголосив на важливості гарантій безпеки для України.

"Гарантії безпеки дуже важливо розуміти українцям. І все це можливо, коли поруч партнери", – наголосив президент.

Україна буде представлена на найвищому рівні на G20, якщо запросять

Говорячи про можливу участь України у зустрічі у Флориді під час саміту G20, Зеленський зазначив, що такий формат може відбутися за посередництва американської сторони.

"При медіації президента Трампа або американських перемовників, я думаю, що це можливо, і можна розраховувати на засідання у Флориді під час G20", – сказав він.

Президент заявив, що Україна готова долучитися до зустрічі у Флориді під час саміту G20 і буде там представлена на найвищому рівні, якщо Дональд Трамп запросить українську сторону. Водночас остаточного запрошення Україна наразі не отримувала.

"Безумовно, якщо президент Трамп запросить на такий формат Україну, Україна буде там представлена на вищому рівні", – наголосив Зеленський.

Він додав: "Будемо сподіватись, що це можливо. Ну, поки що такого сигналу ми не отримували".

Зеленський очікує інформацію від Віткоффа про переговори з Путіним

У контексті мирних переговорів президент також повідомив, що вже завтра має отримати інформацію від спеціального представника президента США Стіва Віткоффа про його переговори з Путіним.

"Завтра в мене буде бріф від Віткоффа, не знаю часу, його узгодять наші команди", – сказав Зеленський.

Після цього, за його словами, має відбутися спільний брифінг за участю української, американської та європейської сторін.

"А потім буде спільний брифінг, я думаю, нашої команди з американцями та з європейцями", – додав президент.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтні, у Києві пройшов масштабний Українсько-фінський бізнес-форум, спрямований на всебічну підтримку України у війні проти Росії, відновлення української економіки та підготовку до зими.

Захід відбувся у межах офіційного візиту до столиці прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, який провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

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