США вилучили розділ про Україну з "мирної декларації" між Трампом, Сі та Путіним, – Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що США вилучили з підсумкової "мирної декларації" Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна пункт, який стосувався України. За його словами, початкове формулювання цього розділу було невдалим, тому рішення Вашингтона прибрати його він вважає правильним.

Про це Стубб розповів на пресконференції в Берліні, де відбулася зустріч країн, які підтримують Україну, так званої коаліції охочих. Про подробиці його виступу пише фінське видання Helsingin Sanomat.

Позиція Європи

Стубб також заявив, що європейським лідерам рано чи пізно доведеться зустрітися з російським диктатором Путіним особисто, щоб просунути переговори щодо завершення війни в Україні.

За його словами, спочатку представники європейських країн могли б провести телефонну розмову з Кремлем. Він згадав формат E3, до якого входять Німеччина, Франція та Велика Британія, а також E5, де до цих країн додаються Польща та Італія.

"Можливо, першим кроком має стати телефонна розмова у форматі E3–E5. Думаю, що на певному етапі європейським лідерам також доведеться зустрітися з Путіним. Інакше ця війна не закінчиться", – сказав Стубб.

Раніше в четвер Путін заявив, що Росія запропонувала запросити представників європейських країн до Москви для обговорення переговорів щодо миру в Україні. Про це повідомило агентство AFP.

Тристороння зустріч

Заяви фінського президента пролунали на тлі тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна в Китаї, яка відбулася раніше того ж четверга.

Саміт викликав занепокоєння в Європі через побоювання, що лідери можуть домовлятися про розподіл світу на сфери впливу, зокрема ухвалювати рішення щодо України без участі Києва та європейських партнерів.

За словами Стубба, під час неформальних обговорень у Берліні з'ясувалося, що після зустрічі трьох лідерів планували оприлюднити окремий пункт про Україну. Однак Сполучені Штати прибрали цей розділ із документа.

"І формулювання там були невдалими, тому США його прибрали. Я вважаю, що це добре", – зазначив президент Фінляндії.

Зміст декларації

У підсумковій декларації США, Китаю та Росії, оприлюдненій після зустрічі, йшлося про низку міжнародних питань. Зокрема, лідери заявили, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна розпочинати. Також країни домовилися продовжувати обговорення шляхів зниження ризиків, пов'язаних із ядерною зброєю.

Крім того, учасники зустрічі заявили про намір збільшити виробництво та розподіл нафтопродуктів для потреб країн світу.

Окремий пункт документа стосувався недоторканності державних посадовців. У декларації наголошувалося, що вона має принципове значення, а Міжнародний кримінальний суд та інші подібні установи не повинні зловживати своїми повноваженнями. При цьому Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна.

Також три країни заявили про намір реформувати Організацію Об'єднаних Націй, щоб вона могла ефективніше реагувати на глобальні виклики.

Розмова з Трампом

Під час пресконференції в Берліні журналіст Helsingin Sanomat Гейккі Айттокоскі запитав Стубба, як той сприймає те, що лідер одного з найбільших союзників Фінляндії – США – зблизився з Путіним під час зустрічі в Китаї.

У відповідь фінський президент нагадав, що раніше Китай відмовлявся обговорювати з Росією та Сполученими Штатами питання ядерної зброї. Тепер же ця тема з'явилася в спільній декларації трьох держав.

"Це була хороша новина", – сказав Стубб.

Він також розповів, що Дональд Трамп зателефонував учасникам коаліції охочих із борту свого літака Air Force One після вильоту з Китаю.

За словами фінського президента, американський лідер наголосив, що війну в Україні потрібно завершити, щоб Європа могла витрачати свої кошти на інші потреби. При цьому Трамп не закликав європейців припиняти підтримку України.

Стубб додав, що американський президент також висловив думку про необхідність прямих контактів європейських лідерів із Путіним.

"Фактом є те, що в Росії є лише одна людина, яка ухвалює рішення про війну та мир, і це президент Володимир Путін", – підсумував фінський лідер.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Туск скептично сприйняв заяву президента США про готовність Росії до миру.