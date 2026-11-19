США вдалося вмовити Росію на гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО, – Кушнер

Російська Федерація начебто не проти надання Україні гарантій безпеки, подібних до статті 5 Північноатлантичного договору. Водночас у росіян "є багато скептицизму й недовіри щодо цієї концепції".

Із відповідною заявою 19 листопада виступив спеціальний посланник США Джаред Кушнер під час спільної пресконференції за підсумками засідання Коаліції охочих у Берліні (Німеччина). Подію транслювала в YouTube пресслужба Офісу президента України.

Зять Дональда Трампа стверджує, що Кремль попередньо "влаштовують" можливі гарантії для України, побудовані на принципах договору НАТО.

Мовляв, Сполученим Штатам вдалося переконати Російську Федерацію прийняти ідею, згідно з якою будь-яка безпекова угода для України ґрунтуватиметься на механізмі, схожому на статтю 5.

"Я знаю, що у РФ існує чималий скепсис і недовіра до цієї концепції, але саме тому важливо відновити діалог між Європою та Росією", – заявив американський перемовник.

Він наголосив, що потенційна угода також має відповідати інтересам Вашингтона. Президент США нібито "готовий розглянути таку можливість".

"Скажу так: із погляду Америки, надання гарантій безпеки, подібних до 5 статті, – це надзвичайно серйозний крок. І, гадаю, президент Трамп відкритий до такої можливості. Проте, звісно, це має відповідати інтересам Америки, і ми повинні переконатися, що це стане частиною ширшого безпекового пакету", – сказав Кушнер.

Пресконференція за підсумкам... Джерело: Скриншот ролика Розгорнути

Як писав OBOZ.UA, раніше американський державний секретар Марко Рубіо визнав, що Київ після закінчення повномасштабної війни повинен отримати гарантії безпеки. Втім, щоб вони працювали, ці умови повинні влаштовувати Москву.