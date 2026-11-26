США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 на понад $621 млн: що відомо

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання та техніки для обслуговування літаків F-16 на суму 621,9 мільйона доларів. Фінансуватимуть закупівлю Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія, кошти США для цієї закупівлі не залучатимуть.

Обладнання посилить можливості України з обслуговування винищувачів, а також дозволить краще протидіяти повітряним загрозам. Про це йдеться в інформації Бюро військово-політичних справ Державного департаменту США.

Що відомо

Зазначається, що уряд України подав запит на закупівлю пакету технічного обслуговування літака F-16. До нього входить піротехнічні пристрої та піропатрони для авіаційних систем, лабораторне обладнання й транспортне забезпечення для літаків.

Закупівлю здійснюватимуть на фінансування від Бельгії, Данії, Нідерландів та Норвегії в рамках Спільної багатонаціональної програми України. Кошти США для цього залучені не будуть.

Ця закупівля покращить можливості України протистояти російським загрозам, також посилить можливості України з обслуговування винищувачів.

"Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили", – йдеться в матеріалі.

Також додали, що реалізація цього продажу не передбачатиме направлення представників уряду США чи підрядників до України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що американські перемовники станом на зараз виключають відправлення військ США та створення військових баз в Україні в межах післявоєнних гарантій безпеки, навіть після повного завершення війни. Вашингтон у ролі безпекових гарантій пропонує лише механізм за зразком п’ятої статті НАТО, хоча такий механізм і не зобов’язує українських партнерів автоматично вступати у війну.