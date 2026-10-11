США пропонували Росії поступки за часткове перемир'я, але Кремль не цікавить дипломатія – NYT

США пропонували Росії економічні стимули, щоб домогтися часткового припинення вогню в Україні. Однак переговори зайшли в глухий кут, а Москва заявила, що поки не готова відновлювати діалог.

За даними The New York Times, наприкінці вересня американські переговорники Джаред Кушнер і Стів Віткофф запропонували Кремлю три економічні стимули в обмін на перемир’я в енергетичній сфері або на морі. Серед них – розмороження російських державних активів, можливий продаж частини нафтової компанії "Лукойл" і відновлення експорту білоруських калійних добрив.

Пропозиції Вашингтона

Як пише The New York Times, американські ініціативи здивували українських посадовців, оскільки Вашингтон був готовий піти на значні економічні поступки заради часткового перемир’я.

Перша пропозиція передбачала розмороження мільярдів доларів російських державних активів. За інформацією видання, ці кошти розглядали як аванс за згоду на часткове припинення вогню, а не як винагороду за виконання домовленостей.

Друга ініціатива стосувалася продажу частини російського нафтового гіганта "Лукойл" групі близькосхідних інвесторів. Серед них були люди, які мають ділові зв’язки з американськими переговорниками.

Третя пропозиція передбачала дозвіл Білорусі знову експортувати калійні добрива.

Умови Києва

Українська сторона не відкидала американські пропозиції прямо, однак наполягала на гарантіях, які мали б захистити інтереси України.

Зокрема, Київ пропонував, щоб на кожен долар розморожених російських активів Україна отримувала таку саму суму. Інший варіант передбачав гарантовану додаткову військову допомогу Україні в разі порушення перемир’я Росією.

Однак переговорний процес не приніс очікуваного результату. Українська делегація прибула до Маямі на зустріч із Кушнером і Віткоффом, але саме тоді президент США Дональд Трамп тривалий час розмовляв телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним і оголосив про домовленість щодо закупівлі російського дизельного пального.

За даними NYT, Москва не запропонувала зустрічних кроків у відповідь. Невдовзі помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що російська сторона ще вирішить, коли відновлювати переговори.

Позиція Кремля

Колишній посол США в Польщі Деніел Фрід у коментарі The New York Times заявив, що Росія не зацікавлена в дипломатичному врегулюванні та чекає на вигідніші пропозиції від Заходу.

"Коли ви починаєте за ними бігати, вони просто посміхаються і чекають, поки ви купите більші й кращі букети, щоб кинути їм до ніг", – сказав Фрід.

Угода про дизель

9 жовтня Трамп під час телефонної розмови з Путіним домовився про постачання сотень тисяч тонн російського дизельного пального на американський і світовий ринки.

Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє продаж та імпорт російського дизелю до 7 квітня 2027 року.

За даними Axios, Трамп уклав цю угоду після того, як Україна відмовилася припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський назвав рішення США слабким.