Блог | США перебудовують армію під війну дронів: в України є те, чого Вашингтон не купить за жодні гроші

Останніми днями в США відбулися дві події, які показують, що американці всерйоз перебудовують свою систему безпеки під реальність війни дронів.

Першою стало рішення Пентагону створити окреме чотиризіркове командування, яке відповідатиме за розвиток автономних систем, робототехніки та нових підходів до ведення війни. Autonomous Warfare Command віднині відповідатиме за те, що безпілотники і роботизовані системи перестають бути додатком до традиційних родів військ, а стають окремим напрямом зі своїм командуванням, бюджетом і доктриною.

Другою подією стали навчання Falcon Peak 26.2 в Аризоні, де військові тестували комплексний захист від дронів. Радари, оптика, засоби РЕБ, дрони-перехоплювачі та автоматизовані вогневі системи чи не вперше працювали там як одне ціле. І це відбувалось фактично на базі а Anduril, який показав комплекс, у якому різні сенсори та засоби ураження об'єднує єдина система управління Lattice.

Причина такої поспішності видна на південному кордоні США, де лише за останні тридцять днів зафіксували 378 проникнень дронів, якими картелі користуються для спостереження і контрабанди.

Проте створити командування і купити найкращі системи ще не означає навчитися воювати в новій реальності. Американські генерали самі визнають, що хочуть відтворити швидкість адаптації, яку побачили в Україні, а цей досвід неможливо придбати разом з обладнанням. Його здобувають лише люди, які щодня працюють проти реального противника.

Тому в будь-якому разі США знадобиться допомога України, і для нас відкривається вікно можливостей для глибшої співпраці в навчанні та підготовці операторів, інструкторів і фахівців з протидії дронам.

Усе це відбувається на тлі того, що Україна досі так і не запустила повноцінний експорт озброєння, про що вже відкрито говорять і наші партнери, і експерти.

Американці рано чи пізно побудують свою систему. Так, нехай не зразу, а через три чи чотири роки. Але тоді нашого місця в ній для нас уже не буде. Якщо ж зайти зараз то Україна могла б стати повноцінним елементом цієї системи. Бо ми маємо те чого немає жодна армія світу (окрім росіян звісно) – реальний бойовий досвід. І ми можемо пропонувати не лише досвід, а й власні рішення, засоби та дрони, що приносило б країні реальну валюту.

Тож важливо не пропустити цей момент і запропонувати партнерам системне партнерство.