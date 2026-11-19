США і Китай можуть зупинити війну в Україні за одну зустріч: Зеленський пояснив, як саме

Президент України Володимир Зеленський вважає, що війну, яку розвʼязала та веде проти нас Росія, можна було завершити однією зустріччю лідерів США, Китаю та РФ. Це стало б можливим, якби президент Дональд Трамп та його китайський колега Сі Цзіньпін натиснули на російського диктатора Володимира Путіна.

Зробити це можна шляхом запровадження Вашингтоном і Пекіном санкцій проти країни-агресорки. Про це Зеленський сказав в інтервʼю NBC News напередодні тристоронньої зустрічі Трампа, Сі і Путіна в Шеньчжені.

"Якщо Китай і США запровадять санкції або скажуть, що запровадять їх, зупинять експорт та імпорт між Росією і цими країнами, це кінець війни", – заявив глава держави.

Зеленському поставили питання, що б він сказав Трампу, Сі та Путіну, якби був присутній на їхній зустрічі в Китаї.

"Насамперед усе починається на полі бою. Уся війна починається саме там, і будь-який прогрес на шляху до миру можливий лише за умови припинення вогню на полі бою", – відповів президент.

За його словами, цілком зрозуміло, як цього досягти, адже "Китаю та Сполученим Штатам вистачить для цього сил" і впливу на очільника РФ.

Зеленський нагадав, що Китай є найбільшим імпортером російської нафти. Світова стабільність залежить від таких великих гравців, і якщо вони не зупиняють Путіна, отже, вони в цьому не зацікавлені.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп зустрівся з диктатором Володимиром Путіним у Китаї. Глави держави потиснули один одному руки перед спільною фотосесією на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Під час переговорів Трамп і Путін порушать тему мирного врегулювання війни в Україні.