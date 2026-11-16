США готують багатосторонні переговори щодо завершення війни в Україні: Кушнер розповів подробиці

Американська сторона обговорила наступні кроки мирного процесу з Росією, Україною та європейськими партнерами. Також учасники переговорів почали готувати порядок денний наступної багатосторонньої зустрічі, яку планують провести найближчим часом.

Про це повідомив Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, у соцмережі X. За його словами, він разом із представниками американської команди провів розмову з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим, під час якої сторони обговорили досягнутий прогрес і подальші кроки мирного процесу.

Кушнер про завершення війни

Джаред Кушнер щодо завершенн... Джерело: x.com/jaredkushner Розгорнути

Контакти з Європою

Окремо американська сторона провела продуктивну телефонну розмову з Україною та європейськими партнерами. До неї долучилися радники з питань національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, а також представники Європейського Союзу та НАТО.

Однією з тем стала можливість відновлення прямих контактів між Європою та Росією. За словами Кушнера, протягом останніх чотирьох років такі переговори фактично були відсутні.

Американська сторона вважає важливим, щоб обидві сторони могли безпосередньо почути занепокоєння та пропозиції одна одної. Це, за задумом учасників переговорів, має допомогти створити більш стабільну та безпечну систему європейської безпеки.

Три основні напрями

Кушнер також розповів про три основні складові майбутнього бачення України після завершення війни. За його словами, ще рік тому, коли він і Стів Віткофф розпочали цю роботу, вони визначили головну мету – Україна має залишитися суверенною, безпечною та процвітаючою державою, яка самостійно визначає власне майбутнє.

Для досягнення цього результату американська сторона разом з Україною та європейськими партнерами працює над трьома напрямами:

Надійні гарантії безпеки, які мають захистити Україну від майбутньої агресії.

Шлях до членства в Європейському Союзі, що закріпить довгострокове майбутнє країни в Європі.

Комплексний план післявоєнного економічного розвитку за участю європейських партнерів, Світового банку та інших організацій. Він має передбачати фінансову стабільність, відбудову, залучення інвестицій та довгострокове економічне зростання.

Окремо Кушнер наголосив, що НАТО залишатиметься важливою складовою європейської безпеки. Серед пріоритетів він назвав посилення безпекових зобов'язань, комунікації, прозорості та механізмів деескалації.

Складні рішення

Американський представник наголосив, що остаточна мирна угода має бути погоджена як Росією, так і Україною. За його словами, попри суттєві розбіжності між сторонами, під час непублічних обговорень з'являються конструктивні пропозиції, які допомагають шукати можливі рішення та скорочувати кількість невирішених питань.

Водночас Кушнер визнав, що попереду залишаються серйозні труднощі, а досягнення остаточної домовленості вимагатиме складних рішень.

"Ми досягаємо прогресу в тісній координації з Росією, Україною та Європою, рухаючись до результату, який може завершити цю війну, зміцнити європейську безпеку та створити основу для тривалого миру", – зазначив він.

Кушнер додав, що мета переговорів полягає не лише в завершенні нинішньої війни, а й у створенні таких післявоєнних безпекових домовленостей, які зменшать імовірність нових збройних конфліктів у майбутньому.

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