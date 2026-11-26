"Справжня родинна реліквія": Мадяр показав особливий подарунок Зеленського

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр назвав подарунок, який отримав від президента України Володимира Зеленського під час візиту до Ужгорода, "справжньою родинною реліквією". Це – архівний номер закарпатського тижневика "Az Őslakó" ("Корінний житель", – OBOZ.UA) за серпень 1942 року.

За словами угорського прем’єра, такий "подарунок має особливе значення в дипломатичному протоколі". Про це Мадяр розповів у соцмережі Х.

Що розповів Мадяр

Допис Мадяра. Джерело: скриншот

Прем’єр Угорщини нагадав, що розповідав про свого прадіда Лайоша Ерьоша. Під час Другої світової війни пан Ерьош обіймав посаду головного нотаріуса Оросвега, українською Росвигова, колишнього села, яке нині стало частиною Мукачева.

Подарунок Мадяру. Джерело: Мадяр в соцмережах

У газеті, яку Петер Мадяр отримав від Володимира Зеленського, опубліковано оголошення про призначення його прадіда на цю посаду.

Подарунок Мадяру. Джерело: Мадяр в соцмережах

Своєю чергою прем’єр Угорщини від імені свого народу подарував українському президенту картину (нижче) із зображенням Мукачівського замку. Це полотно роботи закарпатського художника угорського походження Аттіли Коприви.

Подарунок від Мадяра. Джерело: Мадяр в соцмережах

А також Зеленський отримав від Мадяра книгу київського художника, реставратора й дослідника Арпада Іштвана Мадяра (також відомий як Стефан-Арпад Йосипович Мадяр) "Угорці в Києві: від IX століття до сьогодення – розділи з історії угорсько-українських відносин".

Подарунки Мадяру. Джерело: Мадяр в соцмережах

У мережі користувачі зазначають, що будь-яка дружба "вимагає взаємних зусиль, взаємних жертв і взаємної поваги", а з "хорошими лідерами це завжди можна досягти", тож не дивно, що відносини Угорщини та України "поліпшуються завдяки розуму Зеленського та Мадяра".

І хоча угорському прем’єру дорікають, що він назвав Ужгород Унгваром (це історична назва міста саме угорською , – OBOZ.UA), все одно переважна більшість дописів однакова: "те, що роблять Зеленський і Мадяр зараз, робить Угорщину і Україну, а відповідно і всю Європу сильнішою".

Що передувало

Як повідомляв OBOZ.UA, Володимир Зеленський подарував зазначену газету Петеру Мадяру 24 листопада. Того дня вони зустрілися в Ужгороді.

В місті лідери спільно вшанували пам’ять полеглих захисників України на Пагорбі слави, що розташований на горі Кальварія. Цей меморіал поєднує пам’ять про Другу світову війну та сучасний пантеон закарпатців, які віддали життя у війні за незалежність України.

Також Мадяр та Зеленський відвідали новий корпус лікарні в місті Берегове. Лідери поспілкувалися з медичним персоналом закладу та оглянули сучасні відділення анестезіології, інтенсивної терапії та операційний блок, а також відділення амбулаторної реабілітації та рентгенологічної діагностики в добудованому лікувальному корпусі.

Ба більше, в Берегові Мадяр разом з Зеленським потрапили у ліцей імені Лайоша Кошута – під час цього візиту політики не лише поспілкувалися з учнями, а й взяли участь у невеликому волейбольному матчі з дітьми.