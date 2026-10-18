"Сподіваюсь, він змінить своє ставлення до Путіна": Зеленський про Трампа

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Дональд Трамп перегляне свої рішення щодо України та змінить ставлення до російського диктатора Володимира Путіна. На його думку, нинішній курс американського лідера є помилковим і не принесе користі ні Києву, ні Вашингтону.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC News. Він висловив сподівання, що Вашингтон продовжить допомагати Україні або принаймні збереже нейтральну позицію.

"Звісно, ми довіряємо Америці. Ми довіряємо двопартійній підтримці, і ми довіряємо президенту Сполучених Штатів. Я сподіваюся, що Трамп змінить свої рішення, оскільки, на мою думку, це все – помилки, вони не допоможуть ні нам, ні Сполученим Штатам. Я також сподіваюся, що він змінить своє ставлення до Путіна", – сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що Україну не можна прирівнювати до Росії, яка є агресором і окупантом. Саме російські військові вбивають мирних жителів, зокрема дорослих і дітей, наголосив президент.

Зеленський визнав, що без підтримки США Україні буде надзвичайно складно перемогти у війні. Насамперед це пов'язано з людськими втратами.

"Головне – це наші люди. Без підтримки Сполучених Штатів – дуже важко", – зазначив президент.

Він також заявив, що Україна не зможе встояти, якщо Сполучені Штати офіційно перейдуть на бік Росії.

"Це історична помилка і велика трагедія", – сказав глава держави.

Зеленський додав, що Київ сподівається на підтримку Трампа та його команди або принаймні на нейтральну позицію Вашингтона.

Раніше OBOZ.UA писав, що Дональд Трамп назвав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним "надзвичайно успішною". За словами президента США, вони домовилися про постачання російського дизельного палива на американський і світовий ринки. Трамп стверджував, що ці домовленості допоможуть знизити ціни на пальне.