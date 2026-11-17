Блог | Спочатку гарантії – потім території, або Як Україні не програти дипломатичну війну

Мені здається, що наша головна проблема навіть не в хитрості американських переговорників, а в тому, що ми раз за разом погоджуємося грати за чужими правилами, дозволяючи іншим визначати, чим Україна повинна пожертвувати заради миру.

Нам закидають ідею виходу з Донбасу в обмін на гарантії безпеки, яких поки що немає у вигляді конкретних зобов'язань. І замість того, щоб вимагати письмових пропозицій, механізмів їх виконання та відповідальності за порушення, ми вже публічно обговорюємо можливість референдуму.

А чому, власне, не перевернути цю переговорну конструкцію?

Хочете говорити про території в обмін на членство в НАТО? Чудово, тоді спочатку покажіть юридично оформлену пропозицію, згоду всіх членів Альянсу, конкретні строки, механізми захисту України та відповідальність за невиконання домовленостей, а вже потім поговоримо про те, що взагалі може бути предметом переговорів.

А паралельно потрібно перестати сприймати Вашингтон як єдиний центр ухвалення рішень, сформувати спільну переговорну позицію з європейцями та створити власну альтернативу поганій угоді через сильну армію, оборонну промисловість і стабільне фінансування.

Бо дипломатія починається не там, де ти вмієш красиво говорити, а там, де маєш можливість сказати "ні" і при цьому не опинитися перед катастрофою.

І найголовніше, я б дуже хотів, щоб наші переговорники нарешті зрозуміли просту річ: Україна не повинна доводити, чому не хоче віддавати своє, натомість ті, хто пропонує нам поступки, повинні довести, чим саме вони гарантуватимуть нашу безпеку.

Інакше це не переговори про мир, а черговий аукціон, на якому за наш рахунок домовляються про чужі інтереси.