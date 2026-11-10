Блог | Спочатку Донбас, потім Харків? Кремль готує Україні новий територіальний шантаж

Переговори-шмереговори. Напередодні.

Кілька загальних зауваг і один конкретний сюжет щодо Харківської області.

1. Перед зустріччю в Абу-Дабі Трамп знову щось заявив про "інші кордони" України тощо.

У доісторичні часи побутував такий політологічний термін – "самонаведення адмінресурсу". Саме це зараз відбувається у США.

Трамп поки що при владі, у нього безліч важелів. Але ті, хто думає про майбутнє й не розглядає найближчі місяці як шанс ризикнути й зірвати куш, уже озирають світ у пошуках конфігурації без Трампа.

Через це, навіть маючи чималий обсяг повноважень, йому буде набагато складніше ухвалювати рішення, зокрема – у межах президентської вертикалі. Виконавці тричі зважать усе навіть у найбезневинніших ситуаціях, намагаючись вгадати, а що з цього приводу думають ті, з ким асоціюється майбутнє.

Тому що відразу після оголошення результатів виборів розпочалася кампанія 2028 року. І всі дії вже вибудовуються крізь цю призму.

Ще 4 листопада одіозний публіцист Кертіс Ярвін опублікував явно заздалегідь підготовлене есе з інтерпретацією результатів виборів і відкритим закликом: усунути Трампа й дозволити Венсу балотуватися у статусі чинного президента. Щоб до виборів "бунтар-хабібі" Венс ущент розніс опонентів і захопив владу. Є й інші думки. Зараз вони активно конкуруватимуть.

Трамп, своєю чергою, призначив нового керівника апарату – товариша Міллера, що переважно тлумачать як увімкнення режиму "більше пекла всюди"!

У цій ситуації завдання України не змінюється. Нехай Трамп говорить, що він там говорить. Не провокувати без потреби (за потреби – провокувати й огризатися). Не втягуватися в незворотно погані рішення.

У США й далі працює чимало адекватних людей, особливо – у секторі оборони й безпеки, які виходять із того, що проблематику безпеки не можна поставити на паузу. А якщо щось зламати, то потім це дуже дорого і – головне – довго реанімувати.

Тому співпраця з Америкою триває (адже це, зокрема, в інтересах США), її треба зберегти, а коли відкриється вікно можливостей – наростити.

І не нервувати. Щоразу, коли вас травмують словесні ескапади Трампа, згадуйте епічну "дизельну угоду" і долю російських НПЗ. Не варто переживати через те, про що ви завтра не згадаєте.

2. А ось що справді важливо.

Нововведенням останнього часу стала зміна підходу Європи. Європейці не лише почали активніше долучатися до обговорення контурів врегулювання, а й остаточно зняли табу на розмови з Росією без посередників. Це – ситуація з двома гострими кінцями.

Європейським лідерам дедалі складніше витримувати санітарний кордон щодо Кремля, адже різні протестні й опозиційні групи вимагають розмов і домовленостей із Путіним. Тож зовсім не говорити важко – контактів об’єктивно буде більше.

Але про що говорити й домовлятися – велике питання.

Тактика Москви очевидна й збігається з підходом адміністрації Трампа – вибудовувати розмову на двосторонньому рівні. Адже за такого розкладу в РФ більше важелів, Росія сильніша за будь-яку європейську країну.

Звісно, росіяни застосовуватимуть батіг і пряник, погрози й обіцянки, сіятимуть розбрат між європейцями.

Кожна європейська столиця думатиме – а на що погодилися сусіди? Може, вигідніше "здригнутися" й спробувати першими "умиротворити"?

Тут не треба соромитися нагадувати, чим закінчувалися такі історії. Особливо з огляду на те, що Росія активно модернізує свою армію. І по-справжньому вгамуватися вона може лише під тиском непереборної сили, коли не матиме ресурсів для агресії.

3. І тут доречно згадати епізод, який стався приблизно два роки тому, точно не пам’ятаю.

Тоді почали більш-менш послідовно говорити на експертному рівні (військові бачили це набагато раніше), що можливою ціллю Росії буде охопити Слов’янськ і Краматорськ із флангів, щоб встановити контроль над усією Донецькою областю. І зімкнутися ці кліщі мали в районі міста Барвінкового (Харківська область).

Тоді чимало європейців пропонували: мовляв, якщо захоплення Донбасу росіянами тим чи іншим способом із високою ймовірністю є незворотним, може, піти на поступки, вимінявши його на щось корисне?

На що доводилося раз у раз казати, що, по-перше, це можна повернути, якщо Україна отримає адекватну допомогу.

А по-друге, закликати уважно послухати те, що прямо кажуть росіяни. І тверезо оцінити переговорну тактику росіян, яку вони в лоб застосовують проти Європи. Адже тут немає жодної таємниці, усе відкрито.

Росія каже: передача контролю над Донбасом – це умова ПОЧАТКУ розмови про якесь урегулювання.

Логічне запитання: а як у Кремлі бачать продовження і завершення? НАТО в межах 1997 року?

Продовження в Кремлі декларують як серію поступок з боку України, зокрема – щодо територій Херсонської та Запорізької областей. Не кажучи вже про гуманітарні питання, "демілітаризацію" тощо.

Багато європейців вірили в російську вигадку про те, що РФ буде готова повернути захоплені території Харківської, Дніпропетровської, Сумської областей, не дуже наполягаючи на захопленні Запоріжжя та Херсона.

На це доводилося заперечувати, що практика росіян принципово інша: вони ніколи ДОБРОВІЛЬНО не віддають того, що фізично контролюють.

Вони виторговують "ВІДМОВУ" від того, що не контролюють і контролювати не будуть.

Тому, збільшуючи зону фізичного контролю, ви просто даєте їм змогу зробити два кроки вперед і загарбати те, на що їм бракує сил.

Який це має вигляд?

4. Припустімо, що Москва пообіцяла поводитися добре, їй повірили, і російські війська фізично контролюють Барвінкове.

Дивимося на мапу. Що це означає?

У такій ситуації Україні буде вкрай незручно утримувати територію на лівому березі Осколу.

Тобто це передумови для згортання української оборони та переходу цієї території під фактичний контроль росіян. Так само й районів аж до Ізюма, унаслідок чого саме місто опиниться підвішеним.

Тобто під контролем РФ фактично опиниться 10% Харківської області.

Що буде далі, який "непередбачуваний" крок зроблять росіяни?

Використовуючи свою традиційну мантру про "реалії на землі", вони скажуть: дивіться, дорогі друзі, ми з вами домовилися. Але ситуація змінилася.

...Люди, які проживають на цих "історичних землях", (нібито) хочуть до Росії, ось результати "референдуму", ми їх давно намалювали. Ось громадські лідери, послухайте їх (перебіжців вистачає). Ми цього не хочемо, але просто змушені порушити питання про включення ВСІЄЇ території Харківської області до Конституції РФ за вже відпрацьованим механізмом…

Це – м’який варіант. Жорсткіший – ніхто не попереджатиме, просто включать і поставлять перед фактом.

На цьому тлі різко зблякнуть вимоги РФ щодо вже "включених" земель України. І торгуватися Москва буде не за Херсон і Запорізьку АЕС, а за гіпотетичну відмову від Харкова.

І як ви відреагуєте? Ви злякаєтеся. І тиснутимете на Україну. Адже так? Ні? Щось посилите проти Росії? То посилюйте просто зараз. Знову "не все однозначно"?

Ба більше. Для росіян цілком логічно запустити таку конструкцію.

Контролю над Харківською областю – цього недостатньо. Щоб хоч якось нормалізувати життя на захопленому Донбасі, потрібна вода. Для цього потрібен контроль над усією системою водозабезпечення, яка включає не лише Оскіл, Сіверський Донець і Краснопавлівське водосховище, а й усю систему каналу Дніпро – Донбас, який прокладено … на межі Полтавської та Дніпропетровської областей.

Харків ми забираємо повністю, а там погоджуються на демілітаризовану зону та міжнародну адміністрацію з білорусів і казахів. Немає ж заперечень?...

Ось що таке в політико-дипломатичному плані "вихід із Донбасу" без жодних гарантій покарання агресора.

Дестабілізація Харкова – дестабілізація всього Лівобережжя. І наслідки зовсім іншого порядку.

Українська сторона це чудово розуміє. За два роки є певний прогрес і в Європі. Але залишається безліч ілюзій.

Не треба соромитися нагадувати, з ким ведуться переговори.

Попереджений – озброєний.

Росіяни можуть бути напрочуд прагматичними й раціональними перед лицем неспростовних аргументів. Особливо – силових і "на землі".

Ось їх і треба забезпечити.

Зокрема, ми спостерігаємо стрімке зростання втрат російської армії. Це означає – нашим потрібно більше дронів і – головне – без перерв.

Посильна підтримка армії – найкращий спосіб долучитися до правильного врегулювання.

Гра Путіна в "посилення делегації" – це спроба імітувати, що він серйозно ставиться до пошуку миру.

Але головний чинник серйозного обговорення – це майже 3000 убитих і поранених російських солдатів на добу. І легкі задимлення аж до Уралу. Оце здатне принести результат.