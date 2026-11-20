Блог | Спільна операція Московії і США проти України

Друзі, трохи про сьогоднішню нічну атаку.

Хочу висловити своє бачення "мсті путіна".

По-перше, це точно не був якийсь " супер наймасштабніший обстріл", як намагалася нас налякати істота, що гадить в чемоданчик.

Ми переживали набагато масованіші атаки і за кількістю ракет, і за масштабами ураження.

Достатньо згадати 2022-й та 2023-й роки.

Що було інше:

Цього разу була інша тактика – тривала, виснажлива атака. Київ фактично всю ніч і до самого ранку тримали під загрозою.

По кілька ракет, паузи, знову ракети.

Пізній виліт стратегічної авіації, хоча зазвичай вони починають раніше.

Приблизно після другої ночі терористи включили до "мсті" захід країни.

Цими діями вони виконують завдання пуйла не лише завдати руйнувань, а й максимально виснажити людей, не давати спати, тримати Київ в постійній напрузі.

Щоб хто не казав, а Київ це столиця, а це ж факт – є столиця є Держава!

Знущаються, одним словом.

Поки що не берусь оцінювати остаточні наслідки атаки.

Але є один момент, який звернув на себе особливу увагу.

Крилатими ракетами цього разу вони вирішили бити по енергетичній інфраструктурі західних областей.

Саме західних.

Чому?

Тому що останні місяці всі крилаті ракети, якими терористи намагалися обстрілювати Київ, не долітали до своїх цілей. Практично % крилатих ракет, направлених на Київ, були знищені нашими ППО.

Тому агресор направив їх на захід країни.

Він до цього готувався і іншим чином.

Це маневр не виглядає випадковим.

Нагадаю, що приблизно тиждень – два тому вже з'являлася інформація про супутникове спостереження за територіями ключових підстанцій у західних регіонах.

А от те, що Київ знову отримує основний удар балістикою та протикорабельними ракетами, на жаль, уже нікого не дивує. Така тактика повторюється, і, схоже, ворог не збирається від неї відмовлятися.

І ще одна думка, яка може комусь не сподобатися.

Можете вважати мене надто підозрілим. Або не спеціалістом, але я дедалі більше схиляюся до думки, що ці останні пів року систематичних обстрілів столиці – це вже не просто чергові російські атаки, а цілеспрямована кампанія на виснаження Києва та України в цілому.

Це є спільний план росії і США по вбивству українців.

Росія виконує свою частину спільного плану, вона витрачає колосальні ресурси, ракети й гроші, щоб систематично бити саме по столиці.

В той же час США також ретельно і чітко виконує свою частину спільного плану з московію по знищенню Києва і України в цілому.

США – періодично зупиняють надання нам розвідданих, щоб люди в Україні не могли навіть знати про обстріли, США відключили Україні військову частину Старлінка – Старшилд, і завдяки цьому позбавили Україну можливості збивати реактивні шахеди, а головне в цьому їхньому плані вбивства українців це те що США вже півроку не продала нам ні однієї антибалістичної ракети, тим самим повністю відкрила можливості для московії вбивати наших людей, а Україну позбавила можливості мати захист.

Друзі, я не маю якісь інсайди чи докази певної домовленості. Це моє особисте бачення ситуації, яке складається з того, що бачить вся країна, з того що ми спостерігаємо на протязі 6 – 7 місяців.

І ще:

Після вчорашнього дзвінка Трампа до європейських лідерів з вимогою не витрачати гроші на підтримку України взагалі все стало на свої місця і все зрозуміло.

Не можна заплющувати очі на такі речі й робити вигляд, що все нормально, не можна.

Українці повинні про це писати, писати скрізь, писати багато, говорити, розповідати тільки так можна змінити ситуацію.

Добра всім. Бережіть себе!