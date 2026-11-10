Спецпредставники Трампа Кушнер та Віткофф можуть знову приїхати до Києва – Axios

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть після переговорів України та Росії в Абу-Дабі відвідати Москву та Київ. Там вони планують провести окремі зустрічі з російським диктатором Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Про можливі поїздки американських представників повідомив представник адміністрації США. За інформацією видання Axios, переговори за участю американських посередників мають відбутися у вівторок і середу.

У Білому домі заявили про обережний оптимізм щодо відновлення дипломатичного процесу, хоча позиції Києва та Москви щодо територій залишаються далекими одна від одної.

Переговори в Абу-Дабі

Білий дім "обережно оптимістично" оцінює перспективи відновлення переговорів між Україною та Росією. Зустрічі у вівторок і середу стануть першими за участю американських посередників із лютого, коли дипломатичний процес призупинили через війну в Ірані.

Протягом останніх двох тижнів Віткофф і Кушнер щодня спілкувалися телефоном із представниками України та Росії. Іноді розмови відбувалися по кілька разів на день. Американські дипломати намагалися підготувати сторони до нового раунду переговорів.

Один із представників адміністрації США заявив, що є можливість досягти суттєвого прогресу та скоротити розбіжності між сторонами. За його словами, американські посередники хочуть використати зустрічі, щоб визначити рішення, які доведеться ухвалювати Путіну та Зеленському.

Водночас перспективи домовленостей залишаються невизначеними. Росія продовжує посилювати атаки на українські міста, а Путін відмовляється погоджуватися на припинення вогню.

Головні розбіжності

Переговори в Абу-Дабі проходитимуть за двома основними напрямами.

Перший – військова робоча група під керівництвом командувача Європейського командування Збройних сил США генерала Алексуса Гринкевича. Вона обговорюватиме механізми контролю за дотриманням припинення вогню після завершення війни та майбутні безпекові домовленості. Під час попереднього раунду переговорів у лютому в цьому питанні вдалося досягти суттєвого прогресу.

Другий напрям – політична робоча група, яка зосередиться на територіальних вимогах. Саме це питання залишається одним із найскладніших. У лютому сторони не змогли досягти щодо нього домовленостей.

Публічні позиції Києва та Москви поки не змінилися:

Росія вимагає контролю над усією територією Донбасу.

Україна наполягає, що можливий територіальний поділ має враховувати нинішню лінію фронту.

За словами американських чиновників, останніми тижнями обидві сторони продемонстрували певну гнучкість у територіальному питанні. Однак домовленості щодо кордонів, на думку представників США, неможливі без попереднього узгодження гарантій безпеки.

Роль Європи

Окремо американські представники запросили до Абу-Дабі високопосадовців НАТО, Європейського Союзу, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Вони мають провести окремі консультації на полях переговорів України та Росії.

Європейські союзники України відіграватимуть важливу роль у майбутніх безпекових домовленостях після завершення війни.

Крім того, США хочуть започаткувати третій напрям переговорів – між європейськими країнами та Росією. Його метою має стати пошук нових механізмів зниження напруженості та запобігання конфліктам.

Однак у Європі до цієї ідеї ставляться з підозрою. Деякі країни побоюються, що такі переговори фактично підтримуватимуть російську тезу про те, що Європа становить загрозу для Москви, а також можуть послабити роль НАТО.

Американська сторона наголошує, що запропонована ініціатива не замінить Альянс і не зменшить його значення для захисту Європи. Водночас Віткофф і Кушнер сподіваються, що Росія погодиться залучити європейських представників до наступного раунду мирних переговорів.

Пріоритети України

Українські представники визначили три основні завдання, яких Київ хоче досягти під час переговорного процесу:

Домовитися про зниження напруженості в Чорному морі та забезпечити можливість експорту українського зерна.

та забезпечити можливість експорту українського зерна. Досягти домовленості про припинення ударів по українських електростанціях і російських нафтопереробних заводах до початку зими.

і російських нафтопереробних заводах до початку зими. Організувати тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Одним із можливих майданчиків для неї може стати саміт G20 у Маямі наступного місяця.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що перший раунд переговорів в Абу-Дабі на сьогодні завершився. Опублікували головні заяви.