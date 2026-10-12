Сьогодні Україна не атакувала російські енергооб'єкти, а Росія українські атакувала, – Зеленський на FOX News

Президент України Володимир Зеленський в ефірі американського телеканалу Fox News заявив, що в ніч проти 12 жовтня Україна не атакувала енергетичні об'єкти на території Росії. За його словами, Київ дотримався оголошеного президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир'я, тоді як російські війська продовжували бити по українських АЗС та енергетичній інфраструктурі.

Зеленський наголосив, що Україна не розкриває заздалегідь плани своїх операцій. Водночас він зазначив, що дії Росії свідчать про необхідність посилити тиск на Москву.

Дональд Трамп у неділю оголосив у своїй соціальній мережі Truth Social про нібито енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Однак ця заява стала новиною для Володимира Зеленського.

Український президент зазначив, що Київ готовий підтримати припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Але для цього Росія також має продемонструвати готовність дотримуватися відповідних домовленостей.

Ударів не припинили

Під час інтерв'ю Fox News Зеленський пояснив, що Україна не атакувала російські енергетичні об'єкти, попри те, що Росія продовжувала завдавати ударів по українських об'єктах.

"Ми ніколи не повідомляємо, що робитимемо далі в межах наших операцій. Минулої ночі ми не атакували жодного енергетичного об'єкта на території Росії, тому що президент Трамп сказав, що між Україною і Росією буде енергетичне перемир'я. Ми не атакували, поки Росія била по наших АЗС, енергетичній інфраструктурі та інших об'єктах", – сказав президент.

За словами Зеленського, такі дії свідчать про те, що Росія не дотримується принципів енергетичного перемир'я. Тому, на його думку, тиск на РФ потрібно посилити.

Позиція Києва

12 жовтня Зеленський заявив про готовність підписати гарантії щодо енергетичного перемир'я. Водночас він наголосив, що Росія також має підтвердити свою згоду на припинення ударів.

Українська сторона очікує, що домовленості стосуватимуться не лише заяв, а й реальних дій. Зокрема, припинення атак на автозаправні станції, енергетичну інфраструктуру та інші об'єкти в Україні.

Як писав OBOZ.UA:

– 11 жовтня Дональд Трамп зробив неочікувану заяву про встановлення "енергетичного режиму тиші" між Україною та Росією. Він стверджує, що "перемир'я" почало діяти з моменту публікації його допису. "Обидві сторони дали на це згоду", – запевняв лідер Білого дому.

– Володимир Зеленський у коментарі Axios сказав, що це оголошення "стало новиною" для нього. Втім, Київ готовий до перемир'я, якщо Москва не буде атакувати нашу енергетичну сферу.

– Пізніше, у традиційному вечірньому зверненні, український президент сказав, що "ЗСУ отримали всі відповідні накази". Наша країна розраховує на "аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього".