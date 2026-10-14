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Сьогодні Starlink, завтра Patriot для Путіна? До чого веде американська формула миру
Трамп і Путін
Американські кроки до миру виглядають дедалі послідовніше.
Спочатку купуємо в Росії дизель. Потім Київ перестає отримувати розвідувальну інформацію про пуски балістики.
Далі сьогодні вимкнули "Старлінки", для користувачів, які пересуваються зі швидкістю понад 100 км.
А це черговий удар по військових спроможностях та безпеці країни.
І кожен такий крок подають як внесок у мирний процес.
За цією логікою наступним кроком цілком природно стане передача Петріотів для захисту російських НПЗ.
Адже мир по Трампу – це примушення України до капітуляції.
Те саме до речі робив Чемберлен у 1938, підігруючи Гітлеру.
Але це призвело не до миру, а до Другої світової.
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