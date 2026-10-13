Скільки європейців підтримують швидкий вступ України до ЄС: результати опитування

Україна пов’язує свої надії на стійкий мир і стабільне майбутнє з якнайшвидшим вступом до Європейського Союзу. Однак у самих країнах блоку підтримка прискореної інтеграції поступово знижується.

Нове дослідження виявило суттєвий розрив у поглядах між громадянами України та мешканцями Євросоюзу. Про це свідчать результати дослідження Фонду Бертельсманна.

Погляди в Україні та Євросоюзі

Згідно з результатами соціологічного опитування, переважна більшість жителів України розраховує на швидке розширення блоку. Станом на жовтень 2026 року 83% українців хочуть, щоб країна вступила до ЄС уже в найближчі роки.

Водночас серед населення країн Євросоюзу цю позицію поділяє менше половини респондентів. За швидке приєднання України виступають лише 47% громадян ЄС.

Скептицизм у Німеччині та Румунії

Рівень схвалення прискореної інтеграції суттєво відрізняється залежно від країни. Серед десяти найбільших держав ЄС найбільший скептицизм демонструють мешканці Німеччини та Румунії.

Якнайшвидше вступ підтримують лише 41% населення Німеччини. У Румунії зафіксовано найнижчий показник серед великих країн ЄС — 40%.

Швеція є лідером за рівнем оптимізму. У цій країні 69% населення підтримують якнайшвидше вступ України до Європейського Союзу.

Як змінилося ставлення німців з 2022 року

Динаміка суспільних настроїв у Німеччині свідчить про помітне охолодження до теми оперативного розширення ЄС. На початку повномасштабної російської агресії у 2022 році 60% німців висловлювалися за прискорену процедуру прийняття України. Наразі цей показник знизився на 19 процентних пунктів.

Європейці не поспішають прий... Джерело: Фонд Бертельсманна Розгорнути

Нагадаємо, що всі держави-члени Європейського Союзу домовилися відкрити нові кластери – 2-й і 3-й – у переговорах про вступ України до блоку. Те саме стосується й Молдови.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський 9 жовтня призначив Тараса Качку послом України в Європейському Союзі. Серед першочергових завдань дипломат назвав забезпечення фінансової підтримки, зокрема оборонних коштів, а також розширення присутності української оборонної промисловості на європейському ринку.