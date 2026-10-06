Скільки українців вірять у перемогу в війні з Росією і який сценарій вважають реалістичним: результати опитування

Переважна більшість українців, а саме 79% – вважає, що у війні з Росією зрештою переможе Україна. Водночас частка тих, хто безумовно переконаний у перемозі, з липня зменшилася з 60% до 47%, що свідчить про зростання невпевненості у суспільстві.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Експерти провели дослідження в вересня 2026 року на замовлення ГО "Форум".

41% респондентів вважає найбільш реалістичним варіантом завершення війни збереження державності та незалежності України навіть за умови вимушених територіальних втрат. У дослідженні зазначається, що цей варіант переважно означає фактичне "заморожування" бойових дій за нинішньою лінією фронту.

Як Ви відчуваєте, у війні в... Джерело: КМІС. Розгорнути

Водночас 53% опитаних обрали сценарії, які передбачають повернення Україною щонайменше частини окупованих територій.

Зокрема:

14% очікують повернення до кордонів станом на 24 лютого 2022 року;

4% вважають реалістичною деокупацію всієї Донецької та Луганської областей;

23% очікують повного відновлення територіальної цілісності України разом із Кримом;

12% допускають повне відновлення територіальної цілісності та перенесення бойових дій на територію Росії.

Ще 6% не змогли визначитися з відповіддю. Для порівняння, у лютому 2025 року 33% називали найбільш реалістичним збереження незалежності України із територіальними втратами. Таким чином, за півтора року частка прихильників цього сценарію зросла на 8 відсоткових пунктів.

Ви допускаєте чи ні проведен... Джерело: КМІС. Розгорнути

Окремо соціологи запитували про можливість проведення переговорів із Росією. 75% респондентів заявили, що допускають такі переговори для завершення війни. Не підтримують сам факт переговорів 21%, ще 4% не визначилися.

Це питання стосувалося саме можливості переговорів, а не готовності українців погоджуватися на поступки Росії.

Дослідники також перевірили ставлення українців до сценарію негайного припинення бойових дій. Йшлося про припинення вогню за нинішньою лінією фронту за умови, що Україна не визнає окуповані території частиною Росії, продовжить зміцнювати армію та рух до ЄС і НАТО.

Такий варіант підтримали 69% опитаних. Проти виступили 22%, ще 9% не змогли визначитися. У КМІС підкреслили, що високий рівень підтримки цього сценарію значною мірою пов’язаний саме з передбаченими гарантіями – продовженням посилення української армії та євроатлантичного курсу.

Як би Ви поставилися до нега... Джерело: КМІС. Розгорнути

Ще одним показником стійкості суспільства стало ставлення до тривалості війни. 62% респондентів заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Ще 4% готові витримувати її протягом року.

Водночас 23% назвали коротший період – від кількох місяців до пів року. Ще 11% не визначилися.

Показники майже не змінилися порівняно з кінцем липня – початком серпня 2026 року. У Києві частка тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, навіть дещо зросла – з 69% до 72%.

Попри загальне збереження високої віри в перемогу України, соціологи зафіксували певне зниження впевненості. У кінці липня 85% опитаних вважали, що переможе Україна, причому 60% були безумовно впевнені в цьому.

У вересні загальна частка таких відповідей становила 79%, а безумовно переконаних у перемозі – 47%. Частина респондентів перейшла до категорії тих, хто "скоріше" вірить у перемогу, а частка тих, хто прогнозує перемогу Росії, зросла до 7%.

Скільки ще часу Ви готові терпіти війну? Джерело: КМІС.

КМІС зазначив, що попри посилення російських атак на цивільну інфраструктуру українське суспільство станом на період проведення опитування зберігало високу стійкість. Водночас дослідники зауважили, що опитування завершилося до початку ударів по мостах через Дніпро.

Опитування КМІС проводилося методом телефонних інтерв’ю 12-21 вересня 2026 року. У ньому взяли участь 1002 повнолітні громадяни України, які на момент дослідження проживали на територіях, контрольованих урядом України.

До вибірки не включали жителів тимчасово окупованих територій, а також українців, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон. Формальна статистична похибка дослідження для показників, близьких до 50%, не перевищує 4,1% з імовірністю 0,95.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україні 40% громадян вважають, що справи в країні розвиваються у правильному напрямку, тоді як 45% дотримуються протилежної думки. Ще 15% опитаних не змогли визначитися зі своєю позицією.

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