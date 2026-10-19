Скільки українців проти виведення українських військ з Донеччини в обмін на гарантії безпеки від США і Європи: результати опитування

Більшість українців не підтримують виведення Сил оборони з Донеччини в обмін на гарантії безпеки від США та Європи. За результатами опитування, 61% респондентів вважають таку поступку категорично неприйнятною, тоді як 35% готові допустити такий сценарій.

Найбільше противників цієї пропозиції зафіксували в Києві. Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Більшість українців категорично проти передачі Донбасу Росії

Так, передачу всього Донбасу під контроль країни-агресорки в обмін на гарантії безпеки від США та Європи категорично відкидають 61% опитаних українців.

Ще 35% допускають такий варіант, хоча більшість із них визнають, що це складна поступка. Не визначилися зі своєю позицією 4% респондентів.

У КМІС наголосили, що порівняно з періодом від кінця липня до початку серпня суттєвих змін у громадській думці не зафіксували.

До оголошення "дизельної угоди" між США та РФ та подальшого тиску на Україну категорично проти передачі Донбасу були 57% опитаних, а в опитуванні 10–16 жовтня – 62%. Тож наразі дані не свідчать про зростання готовності українців погодитися на таку пропозицію.

Інфографіка. Джерело: Скриншот

Столиця серед найбільших противників передачі Донбасу

Найбільше прихильників схвалення такого сценарію зафіксовано на сході країни. Зокрема на Харківщині 45% респондентів допускають пропозицію виведення українських військ в обмін на гарантії безпеки. Водночас 51% жителів цього регіону категорично проти.

В інших областях, зокрема на Півдні та в Нижньому Подніпров’ї, частка тих, хто рішуче відкидає цю пропозицію, становить 60–66%.

Окремо дослідники відзначили позицію киян. Попри регулярні російські атаки балістичними ракетами та реактивними дронами, 66% мешканців столиці категорично не погоджуються на такий варіант. Це найвищий показник серед усіх регіонів України.

Інфографіка. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, 75% українців допускають проведення перемовин із Росією для завершення війни, тоді як 21% виступають проти такого варіанту. Водночас у дослідженні наголошувалося, що саме питання про переговори не означає готовності українців погоджуватися на поступки Росії.

Як писав OBOZ.UA, вересневе опитування також показало електоральні настрої українців. Зокрема, у разі проведення парламентських виборів потенційна партія Андрія Білецького "Третя Штурмова" могла б отримати 10,8% голосів усіх опитаних, або 13,1% серед тих, хто визначився зі своїм вибором.