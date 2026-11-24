Скільки німців виступають за припинення постачання зброї Україні: результати опитування

У Німеччині суттєво знизився рівень суспільної підтримки військової допомоги Україні. За припинення постачання зброї Києву виступають 53% опитаних німців, тоді як продовження військової підтримки схвалюють лише 46% респондентів.

Про це повідомляє DW з посиланням на результати опитування The Berlin Pulse, проведеного у вересні 2026 року. За рік частка прихильників надання Україні військової допомоги скоротилася на 13 відсоткових пунктів – із 59% до 46%.

Хто в Німеччині виступає проти військової допомоги Україні

Як пояснив представник The Berlin Pulse Джонатан Лерер, найбільше противників подальшої військової підтримки України – серед прихильників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

"88% прихильників АдН виступають проти військової допомоги Україні. Це цікавий результат, особливо з огляду на політичні події в Німеччині, зокрема земельні вибори, на яких АдН здобула підтримку завдяки кампанії проти допомоги Україні", – зазначив Лерер.

У виданні також звернули увагу на те, що "Альтернатива для Німеччини" нещодавно випередила за рівнем підтримки в загальнонаціональних опитуваннях консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС), до якого належить канцлер країни.

Тенденцію до зниження підтримки України серед німецького населення засвідчило й нещодавнє опитування соціологічного інституту Infratest Dimap. За його результатами, більшість респондентів також виступили проти надання допомоги Україні.

Динаміка ставлення німців до... Джерело: Скриншот Розгорнути

Нагадаємо, на початку вересня 2026 року 56% опитаних німців вважали Росію серйозною або дуже серйозною загрозою для безпеки своєї країни. Водночас 39% респондентів не вбачали значної небезпеки з боку РФ або взагалі її не відчували. Найбільше занепокоєння щодо російської загрози висловлювали громадяни віком від 65 років.

Як писав OBOZ.UA, канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина стала найвідданішим союзником України, зокрема в оборонній сфері. Він наголосив, що Берлін регулярно постачає Києву засоби ППО, безпілотники, артилерію та боєприпаси.