"Сіє нестабільність": Шойгу напередодні перемовин в Абу-Дабі поскаржився на Європу і розхвалив Трампа

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу напередодні перемовин в Абу-Дабі зробив низку заяв щодо війни проти України та ролі Заходу. Він звинуватив європейські країни в підготовці до продовження бойових дій і заявив, що Київ нібито не готовий обговорювати довгостроковий мир.

Також Шойгу поскаржився на розширення інфраструктури НАТО поблизу російських кордонів. Водночас він висловив підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа щодо врегулювання ситуації навколо України.

Шойгу звинуватив Захід у нестабільності

За словами секретаря Радбезу РФ, Захід нібито сіє нестабільність у всьому світі, однак не всюди досягає успіху.

Шойгу також заявив, що в Києві начебто не готові обговорювати рішення, які могли б забезпечити довгостроковий мир. Україну та її європейських партнерів він звинуватив у підготовці до продовження війни, а не до мирного врегулювання.

Секретар Радбезу РФ поскаржився на мілітаризацію Європи

Окремо Шойгу висловив невдоволення діями європейських країн. Він заявив, що Європа продовжує мілітаризацію, а в Польщі та країнах Балтії розширюється інфраструктура НАТО.

Крім того, секретар Радбезу РФ стверджує, що поблизу російських кордонів регулярно відбуваються якісь провокації.

Шойгу похвалив Трампа за зусилля щодо України

Водночас представник російської влади позитивно оцінив дії президента США Дональда Трампа. За словами Шойгу, Росія цінує його зусилля щодо врегулювання ситуації навколо України.

Як повідомляв , неділю, 8 листопада, було визначено склад української делегації на найближчих переговорах з Російською Федерацією в Абу-Дабі. Її очолить голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. Зустріч відбудеться вже наступного тижня.

Також у переговорах візьмуть участь очільник ОП Кирило Буданов, нардеп Давид Арахамія та Сергій Кислиця. Військовий напрямок координуватимуть начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов і заступник голови ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Росія також розкрила склад своєї делегації на майбутні переговори зі США та Україною в Абу-Дабі (ОАЕ), які відбудуться 10-11 листопада. До команди увійдуть представники міністерства закордонних справ, генерального штабу та навіть військової розвідки РФ.

Раніше також повідомлялось, що найближчим часом Франція та інші європейські країни будуть представлені під час переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Відомо, що перемовини заплановані на 10-11 листопада в Абу-Дабі. Париж має намір донести позицію Європи до учасників зустрічі.