Сі Цзіньпін не вийшов зустрічати Путіна і влаштував йому ще одну "неприємність": кадри розбурхали мережу. Відео

Російський диктатор Володимир Путін прилетів до Китаю на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Там, у китайському Шеньчжені, має відбутися також тристороння зустріч очільників РФ, США та Китаю, яку російська пропаганда вже охрестила "історичною".

Однак пропагандистський тріумф Путіна було затьмарено з перших же хвилин після прибуття. OBOZ.UA розповідає про неприємності, що спіткали диктатора на китайській землі, тоді як президента США Дональда Трампа зустрічали підкреслено шанобливо.

Сі не зустрів Путіна

Перед прибуттям російського диктатора до Китаю російські державні пропагандистські ЗМІ розпочали традиційний "прогрів". Зокрема, вони активно формували у росіян враження "історичності" та "епохальності" тристороннього саміту лідерів Китаю, США та РФ у Шаньчжені, де проходить саміт АТЕС. Досі пропагандисти переконували, що цей саміт за значенням не поступається Ялтинському, де країни-переможниці у Другій світовій війні (США, СРСР та Велика Британія) розподіляли сфери впливу після перемоги над Рейхом.

Однак вже перші кадри з Китаю перекреслили відчайдушні спроби російської пропаганди видати Росію за рівну КНР і США "наддержаву": Путіна, що спустився з літака, Сі зустрічати не вийшов.

Путін прилетів у Китай. Джерело: t.me/JokerBaku

На оприлюднених кадрах видно, як Путін виходить із літака та прямує червоною доріжкою. Вітають його дівчата, що активно розмахують прапорами РФ і КНР.

"Китай зустрічає президента Росії", – лаконічно прокоментували відео пропагандисти одного з держвидань.

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Їхні колеги з іншого держмедіа вирішили акцентувати увагу на червоній доріжці і почесній варті.

"Путіна в аеропорту Шеньчженя зустріли червоною доріжкою та почесною вартою.Крім того, китайська молодь із прапорцями Росії та Китаю скандувала: "Щиро вітаємо", – зазначили пропагандисти.

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РосЗМІ, які зазвичай дуже пильно стежать, хто зустрічає під час офіційних візитів президента України Володимира Зеленського чи європейських лідерів – і роблять з цього далекосяжні "висновки", ані словом не згадали про те, що Сі Цзіньпін не знайшов часу, щоб зустріти Путіна.

Ба більше, китайський лідер, за спостереженням російського оппозиційного діяча, журналіста та блогера Олександра Невзорова, завдав ще одного болючого удару по самолюбству закомплексованого російського "васала".

"Знаючи про болісне ставлення Путіна до свого зросту, Сі поставив "друга" на місце, щойно той спустився трапом, відправивши зустрічати його найвищого з усіх можливих китайців", – написав Невзоров, додавши на підтвердження своїх слів кадр з відео.

Зустрічав Путіна значно вищи... Розгорнути

Кадр з відео

Підписники Telegram-каналу Невзорова залишили понад пів тисячі коментарів до цього допису. Зокрема, люди писали що "російська колонія Китаю прилетіла до господаря", "Путіна запросили як бідного родича".

Згодом приниження російського диктатора набуло довершеної форми. Адже Трампа у Китаї зустрічали з більшою шанобливістю: з тими ж прапорцями і "китайською молоддю", з червоною доріжкою – а також із Сі, що чекав на американського колегу біля трапа.

Російські пропагандисти відео з прибуттям Трампа показували – щоправда, лише ту частину, як він сходить по трапу. І обрізали ролики до того, як Сі встигав обернутися обличчям до камер і можна було чітко встановити, що то саме він.

Сі зустрів Трампа

Сі обіймає Трампа, що прилетів у Китай. Джерело: t.me/JokerBaku

Як повідомляв OBOZ.UA, за оцінками Reuters, тристороння зустріч лідерів США, Росії та Китаю навряд чи завершиться масштабними домовленостями.

Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін йдуть на переговори з різними інтересами та очікуваннями, а сама ідея спільної зустрічі викликає занепокоєння в країнах, які не матимуть місця за столом переговорів.