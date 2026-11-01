Сі Цзіньпін не планує обговорювати Україну з Трампом і Путіним: Штайнмаєр пояснив, чому

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що війна Росії проти України не стане темою переговорів глави Китаю Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна. Про це він розповів після зустрічі з китайським лідером у Пекіні.

Як повідомляє німецький телеканал ARD, Штайнмаєр обговорив із Сі можливість проведення тристороннього саміту за участю Китаю, США та Росії для врегулювання війни в Україні. Однак китайський лідер не виявив зацікавленості в такій ініціативі.

Позиція Пекіна

За словами Штайнмаєра, Сі Цзіньпін вважає, що наразі немає ознак підготовки окремого саміту щодо України за участю США, Росії та Китаю.

Президент Німеччини також переказав позицію китайського лідера щодо характеру війни та участі європейських країн у переговорах.

"На його думку, наразі немає жодних ознак підготовки саміту щодо України за участю США, Росії та Китаю. Він чітко наголосив, що це європейський конфлікт, за столом переговорів щодо якого мають бути присутні й європейці", – розповів Штайнмаєр про свою розмову із Сі.

Німецький президент також звернув увагу на реакцію китайського лідера, коли запропонував обговорити можливість проведення такого саміту. За його словами, на обличчі Сі можна було помітити здивування.

Майбутня зустріч

Водночас Сі Цзіньпін повідомив, що його зустріч із Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, найімовірніше, відбудеться під час майбутнього саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені.

Однак війни Росії проти України серед тем цих переговорів не буде.

Зустріч Франка-Вальтера Штайнмаєра із Сі Цзіньпіном відбулася в п'ятницю в Пекіні. Після переговорів президент Німеччини повернувся до Берліна.

Тим часом Китай продовжує закликати сторони російсько-української війни та конфліктів на Близькому Сході до діалогу, зміцнення довіри та взаємних поступок. За словами глави китайського МЗС Ван Ї, це має стати основою для встановлення тривалого миру.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Мерц під час турне Азією закликав Китай не підтримувати загарбницьку війну РФ проти України.