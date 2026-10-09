"Шлагбаум імені Корецького": експерт Сергій Лямець розкритикував уряд за спробу встановити контроль над фінансами громад

В Україні місцеві громади зіткнулися з блокуванням бюджетних платежів і ризиком ручного контролю уряду над фінансами. Блогер і журналіст Сергій Лямець закликав владу застосовувати прозорі алгоритми й пояснити, хто ухвалює рішення про затримки виплат і за якими критеріями.

Про це експерт написав на своїй сторінці у Facebook. Ситуацію він назвав "шлагбаумом імені Корецького та Слюз" (ідеться про прем'єр-міністра Сергія Корецького й очільницю Державної казначейської служби Тетяну Слюз).

Лямець поцікавився, чи заробляє хтось на заблокованих платежах для міст і громад.

"Нещодавно я вже писав, що ситуація доволі традиційна: уряд вчергове запустив руку до кишені громад, а потім увімкнув традиційну платівку зі старою піснею "Родіна в апасності". Виглядає так, ніби мільйони українців мають згуртуватися навколо уряду Сергія Корецького лише через те, що він сказав патріотичну мантру. Звісно, що наступним кроком після гуртування має стати жертва. Населення має принести у жертву виплати лікарням, школам, швидким, рятувальникам. Бо вони, якщо ви не знали, фінансуються із місцевих бюджетів", – заявив блогер.

На його думку, ситуація парадоксальна, адже уряд перевитратив гроші та провалив плани із залучення фінансування з ЄС. Натомість місцева влада, яка має фінансувати щоденне життя громади, опинилася в невизначеності.

Лямець заявив, що спілкувався "з деякими людьми, дотичними до бюджетної сфери". Останні, за його словами, мають свою версію подій.

"На історію із заморожуванням рахунків міст вони дивляться під практичним кутом. А що, кажуть мої співробітники, якщо це взагалі не про нестачу грошей? Що, якщо йдеться про встановлення ручного контролю над фінансами громад? Власне, саме так було і за Ющенка, і за Януковича, і за Порошенка. Чому б цьому не статися зараз? Схема, якщо їхня версія підтвердиться, до банальності проста: є умовний "шлагбаум", біля якого стоять керівник уряду Сергій Корецький і, за їхніми словами, голова Державної казначейської служби Тетяна Слюз. Одні платежі пропускають, інші блокують. Міста змушені чекати, поки хтось вирішить, чи можна їм заплатити за вже виконану роботу. Власне, подібний "шлагбаум", за версією НАБУ, ми бачили в "Енергоатомі", – розповів експерт.

Найцікавіше питання навіть не в тому, чому фінансування зупиняється, а в тому, що потрібно зробити, аби "шлагбаум" відкрився.

"Визнаю, що я стикався з подібними ситуаціями раніше. Дійсно, чиновники завжди гарно вміли встановлювати різного роду "шлагбауми" – власне, аби згодом їх відкривати. Єдине, де я зробив би коригування – замість голови Казначейства я поставив би в цій схемі голову Міністерства фінансів. Бо ДКУ – це просто каса, а ось давати чи ні – вирішують у бухгалтерії, тобто в Мінфіні. Щодо пана Корецького, гарний прем'єр завжди знайде 1000 відносно чесних шляхів, аби заблокувати чи розблокувати гроші. А на запитання, куди, власне, він витрачає гроші, завжди можна відповісти, що це державна таємниця. Отже, як вам така версія?" – запитав Лямець у читачів.

Він наголосив, що не може ані підтвердити, ані спростувати версію щодо існування "шлагбауму" на рівні уряду.

"Але дуже не хочу, аби у вас склалося враження, нібито це тотальна нісенітниця. Хочу поставити прості запитання: хто конкретно ухвалює рішення про блокування платежів? За якими критеріями? Хто погоджує винятки? Чому одні платежі проходять, а інші ні? Якщо це лише питання бюджетної дисципліни – покажіть правила, документи та прозорий алгоритм. А ще покажіть прозоре витрачання грошей урядом", – закликав блогер.

Він переконаний, що якщо рішення "ухвалюються вручну", то суспільство має знати, хто керує цим процесом.

"А якщо за можливість розблокувати платежі хтось отримує неправомірну вигоду – це вже питання для правоохоронців", – підсумував Лямець.

Повний текст допису:

Текст публікації. Частина 1. Джерело: Скриншот Facebook Сергія Лямеця

Текст публікації. Частина 2. Джерело: Скриншот Facebook Сергія Лямеця