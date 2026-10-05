"Щодня збільшуємо рівень захисту": Зеленський анонсував нові контракти по системах протиповітряної оборони. Відео

Президент України заявив про підготовку нових домовленостей щодо систем ППО та ракет для них. За його словами, Україна також розраховує на швидке виробництво перехоплювачів для боротьби з російськими "шахедами".

Про це Володимир Зеленський розповів після доповіді Прем’єр-міністра України Сергія Корецького, міністра оборони, міністра інфраструктури та Збройних Сил України. Президент зазначив, що Україна щодня посилює захист і вже визначила завдання та має фінансування.

"Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття "шахедів". Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є", – сказав Зеленський.

Президент також повідомив про підготовку нових контрактів щодо систем протиповітряної оборони та ракет для ППО. Водночас він наголосив, що наразі публічних деталей цих домовленостей немає.

Нові контракти

За словами Зеленського, рішення щодо нових контрактів уже є, а деталі можуть з’явитися пізніше. Він також закликав міжнародних партнерів надати Україні більше засобів антибалістичної оборони.

"Нам потрібно більше антибалістики, щоб захищати саме інфраструктуру, це зараз головний виклик", – зазначив президент.

Він додав, що лідери інших держав бачать ситуацію та, за його словами, Росія не збирається переходити від ескалації до перемовин.

Початок навчання

Зеленський також заявив про нові пакети боєприпасів для F-16 і початок навчання пілотів на Rafale.

За його словами, Україна домовилася з Францією про початок навчання українських пілотів на винищувачах Rafale. Він зазначив, що це має підтримати захист українського неба, а також французьку промисловість.

Окремо президент подякував прем’єр-міністру Нідерландів за оперативну та конструктивну роботу. Він також повідомив про координацію з польською стороною на рівні Європейського Союзу.

Якщо безпекова ситуація в Україні дозволить, Зеленський планує найближчими тижнями зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Зустріч із Росією

Зеленський заявив, що міжнародні партнери бачать продовження російської ескалації та, за його словами, Росія не демонструє готовності переходити до переговорів.

Президент повідомив, що Україна продовжує працювати над дипломатичними можливостями та розраховує, що у жовтні американська сторона зможе організувати тристоронню зустріч. Українська команда, за його словами, готова до переговорів.

Водночас Зеленський заявив, що готовність до зустрічі має бути і з боку Росії. Він також закликав США та інших партнерів працювати над тим, щоб Москва перейшла до дипломатії.

Удар по судну

Окремо президент розповів про удар російських дронів по судну з кукурудзою в нейтральних водах Чорного моря. За його словами, корабель був зафрахтований із Туреччини, а членами екіпажу були громадяни Азербайджану та Індії.

Унаслідок атаки загинув капітан судна, ще один член екіпажу зник безвісти.

Зеленський також повідомив про наслідки російського удару по Харкову. За його словами, протягом дня там тривала рятувальна операція після атаки російськими бомбами, понад 50 людей постраждали, а під завалами шукали людей. Президент зазначив, що є загиблі.

На завершення Зеленський закликав партнерів у Європі та США посилити захист України від російських ударів і підтримати дипломатичні зусилля.

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