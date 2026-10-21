"Що за чорт, Стів?" У Конгресі обурились через заяву Віткоффа про Путіна-"гуманіста"

Спеціальний посланник американського президента Стів Віткофф зазнав критики з боку законодавців-конгресменів після того, як назвав російського диктатора Володимира Путіна "гуманістом". Така оцінка кремлівського воєнного злочинця пролунала після рішення диктатора звільнити літнього американця, якого роками утримують у в’язниці Росії.

Зокрема, публічно розкритикували слова Віткоффа республіканці Том Тілліс, Джон Корнін і Дон Бейкон. Вони навіть порадили спецпосланцю Трампа "повернутися до України та запитати родини дітей, яких вбив Путін".

Що вважають конгресмени

"Що за чорт, Стіве? Подивися визначення слова "гуманізм". Яке принизливе й обурливе ствердження. Тобі варто поїхати назад в Україну й запитати в родин тих дітей, яких Путін викрав і вбив, чи згодні вони, що твій друг Путін – "гуманіст", – зазначив Том Тілліс (конгресмен насправді використав нецензурну лайку "what the fuck", найбільш близький цензурний варіант звучить саме як "що за чорт", – OBOZ.UA).

"Що за чорт, Стів?" У Конгре... Джерело: скриншот Розгорнути

Що показово: люди сприймають слова конгресмена-республіканця як спробу виправдати всю партію, яка висунула "цього божевільного" Трампа у президенти. І тепер навіть лайку WTF вважають "запізнілими й надто слабкими словами".

"Що за чорт, Стів?" У Конгре... Джерело: скриншот Розгорнути

Також Вфткоффу демонструють "гуманізм" Путіна світлиною зі вбитою російськими загарбниками дитини.

"Ні. Путін – холоднокровний убивця", – своєю чергою зауважив в мережі республіканець Джон Корнін. Цими словами він, як і Том Тілліс прокоментував репортаж російських пропагандистів, які хизувалися, що Віткофф назвав Путіна "гуманістом".

Допис Джона Корніна. Джерело: скриншот

"Гуманіст? Це той хлопець, який наказує скерувати ракетні удари по житлових будинках, завдає удари дронами по дитячих майданчиках і сам викрадає маленьких дітей?" – запитують американці під дописом Корніна.

"Ще одне приниження", – лаконічно зазначив законодавець, бригадний генерал Дон Бейкон, коментуючи слова Віткоффа.

Допис Дона Бейкона. Джерело: скриншот

Американці, що коментують визначення законодавця, менш лаконічні. Вони вважають, що "репутація Республіканської партії повністю знищена", і тепер шкодують, що раніше віддали свої голоси "за партію холуїв та поплічників диктаторів-вбивць".

Що передувало

Віткофф під час розмови з російським диктатором згадав про гуманізм президента США Дональда Трампа, після чого звернувся до Путіна з такою самою схвальною характеристикою.

"Ви так багато говорите про те, що президент Трамп – гуманіст. Ви й самі гуманіст, сер, і я віддаю цьому належне. Я схвалюю це", – сказав спецпосланець.

Віткофф мав на увазі обіцянку Путіна звільнити американця Стівена Габбарда, якого у Росії засудили та ув’язнили за нібито участь у війні на боці України.

74-річний Стівен Габбард – шкільний вчитель на пенсії зі штату Мічиган, який у 2014 році оселився в Ізюмі на Харківщині, де проживав разом з українкою. Літнього американця затримали російські загарбники навесні 2022 року, під час окупації Ізюму, перевезли його до себе, де швидко засудили та ув’язнили.