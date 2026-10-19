Ще за нашого з вами життя ми побачимо, як Китай висуває територіальні претензії до Росії. Інтерв’ю з Кулебою

Переговори про завершення війни знову впираються в головну суперечність: Київ шукає спосіб зупинити бойові дії без втрати територій і гарантій безпеки, тоді як Москва продовжує вимагати весь Донбас. Вашингтон намагається знайти формулу домовленості, але сама наявність контактів ще не означає, що Кремль готовий відмовитися від своїх максималістських вимог. Чи здатні США змусити Росію до поступок, чи черговий раунд консультацій закінчиться без конкретних результатів? І чи справді до кінця 2027 року переговори можуть перейти в реальну площину, чи для цього потрібне серйозне виснаження однієї зі сторін?

Не менш складне питання – чи можливий тривалий мир, поки Володимир Путін залишається при владі. Колишній керівник MI6 Джон Соуерс припускає, що переговори можуть розпочатися наступного року, але навіть ослаблення російського лідера або зміна влади в Москві не гарантують відмови Росії від агресивної політики.

Окрему роль у цьому процесі відіграє Китай. Пекін має важелі впливу на Кремль, підтримує масштабну торгівлю з Росією та залишається важливим джерелом товарів і технологій, які допомагають їй вести війну. Водночас Китай є найбільшим окремим постачальником товарів в Україну. Та чи зацікавлений Сі Цзіньпін у завершенні війни, яка виснажує Росію, змушує Європу витрачати більше на оборону й відволікає ресурси США? Чому Пекін досі не використав свої можливості, щоб змусити Путіна до припинення бойових дій? І чи може Китай стати учасником великої угоди, яка справді наблизить мир, чи його головна мета – зберегти власні геополітичні переваги незалежно від того, скільки ще триватиме війна?

Своїми думками щодо цих та інших питань у ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA поділився міністр закордонних справ України у 2020-2024 роках Дмитро Кулеба.

– Чи не перетворюється процес тристоронніх мирних переговорів на імітацію дипломатії, яка створює видимість пошуку миру, але не наближає завершення війни? Наскільки такі зустрічі взагалі потрібні за нинішніх обставин і чи є підстави очікувати від них реального результату, а не чергових заяв про домовленості, які ніяк не впливають на ситуацію на фронті та російські обстріли?

– Переговори завжди краще, ніж їхня відсутність. Але питання в тому, з ким говорити і про що говорити? І головне – які очікування ми на них покладаємо. Я розумію, що наші серця розтерзані, ми чіпляємося за будь-який натяк на те, що все це може закінчитися. Але ці переговори не матимуть фундаментального впливу на перебіг війни. Вийдуть учасники зустрічі й знову скажуть: ми домовилися провести обмін полоненими. Добре? Добре. Чудово. Але чи зменшить це кількість обстрілів? Абсолютно ні.

Якщо після тристоронніх переговорів єдине, про що вдалося домовитися – обмін полоненими, то це означає, що зустріч провалилася. Чи могли вони домовитися про обмін полоненими без пафосних зустрічей у тристоронньому форматі? Могли. Росіяни погодилися на обмін просто для того, щоб зімітувати результативність переговорів, ніби дипломатичний процес приносить конкретні результати. Їм потрібно показати американцям, що з Москвою можна домовлятися і що вона нібито готова до компромісів. Але обмін полоненими сам по собі не свідчить про готовність Росії завершувати війну. Москва може погоджуватися на окремі кроки, які не вимагають від неї стратегічних поступок, і водночас продовжувати бойові дії, обстріли та наполягати на умовах, неприйнятних для України. Тому важливо розрізняти конкретний гуманітарний результат, який має значення для людей, і реальний прогрес у переговорах про завершення війни.

– Тобто, чи не головний політичний результат цим зустрічей є те, що росіяни можуть заявити на весь світ, що ось ми ж говоримо про "мир".

– Так. Вони погодилися на обмін полоненими, і Трамп скаже: "Ну бачите, є результат, давайте продовжувати". Це гра, спрямована на те, щоб уникнути посилення політики щодо Путіна. Тому говорити треба, контакти треба підтримувати. Але чи припинять ці переговори вогонь? Ні, не припинять.

– Виснаження сторін – це єдиний чинник, який може привести до реальних переговорів і припинення вогню? Чи є й інші?

Сьогодні це не просто війна на виснаження. Це війна волі. Перемагає той, у кого сильніша воля. Якщо в тебе є воля, ти знаходиш ресурси, знаходиш у собі сили щось робити. Якщо твоя воля ламається, ти перестаєш шукати ресурси, перестаєш адаптуватися до реальності.

Путін глибоко переконаний, що його воля виявиться сильнішою і за волю України, і за волю її друзів у цій війні. Ресурс у нього є. Питання в тому, чи вистачить волі витрачати цей ресурс на досягнення конкретної мети. Саме тому він спрямовує всю свою політику на те, щоб зламати нашу волю, а не просто позбавити нас ресурсів. Він розраховує, що ми втомимося, втратимо віру в можливість перемоги й самі відмовимося від боротьби. Для нього це принципово: він хоче перемогти нас не тільки на полі бою, а й психологічно.

– Саме це є одним з головних факторів нинішніх ударів по українським містам – зламати українців?

– Саме так. Удари по житлових кварталах, енергетичних об’єктах, транспортній і цивільній інфраструктурі мають не тільки завдавати фізичних руйнувань. Кремль розраховує, що постійна небезпека, перебої з електроенергією, проблеми з теплом і водою, загроза для життя людей поступово виснажуватимуть суспільство. Росія намагається зробити повсякденне життя в Україні якомога складнішим, посилити втому від війни й переконати українців, що продовжувати опір надто дорого. Москва розраховує, що наслідки атак позначаться не тільки на людях, а й на роботі економіки, державних установ і систем життєзабезпечення. У такий спосіб Кремль намагається змусити Україну до поступок через виснаження країни зсередини.

– Справжній мир неможливий, поки Путін при владі, чи навіть його усунення не гарантує завершення війни? Є спокуса вважати, що достатньо дочекатися моменту, коли економічні проблеми, військові втрати або конфлікт усередині російської еліти призведуть до зміни влади. Але чи це гарантований сценарій?

– Путін – це гарантія війни. Ми можемо говорити про різну динаміку війни. Вона може бути такою, як зараз. Може бути такою, як у 2015 році. Теоретично може бути й такою, як у період із 2016-го до 2022 року. Треба зрозуміти одну просту річ: Путін уже не може існувати поза війною. Він п'ять років перебудовував Росію і зрештою перебудував її під війну. Це його історичне звершення, якщо говорити про те, як він сам бачить свою роль. Це вся суть його місії на землі в його власному уявленні. І зараз ця місія розгортається в нас на очах. Ми маємо це усвідомлювати:

Є й позитивний момент. Станом на сьогодні я не бачу в російському керівництві, окрім самого Путіна, людей, настільки нав'язливо зациклених на знищенні України. звісно, вони нас не люблять, але є просто одна принципова відмінність. Путін конкретно налаштований на упокорення України. Інші хотіли б ставитися до нас приблизно так, як Путін зараз ставиться до Європи: смикати, дражнити, створювати проблеми. Але нехай українці живуть. Просто вони хочуть, щоб ми слухалися Росію і боялися її. А в Путіна конкретна мета – упокорити Україну. Через кров і руйнування.

– Тобто певні ознаки "життя" після Путіна все ж таки існують?

– Так, абсолютно. Життя, в принципі, існує навіть після смерті, якщо вірити в християнство та Ісуса Христа. Але тут різниця в іншому. Розумієте, західні політики бояться того, що буде після Путіна. На Заході фактично сформувався негласний консенсус: погана, слабка імперія краща за імперію, яка розпадається. Бо розпад може призвести до неконтрольованих наслідків.

– До неконтрольованої ситуації?

– Так. І вони мертво стоять на цій позиції. Змінити її вони зможуть, тільки якщо Путін нападе на них. Якщо говорити про кінець Росії як імперського проєкту, а не про зникнення Росії взагалі, то саме напад на європейські країни може остаточно відвернути Захід від цієї політики. Росія в якійсь формі існуватиме й далі. Але поки західні політики вважають, що погана й небезпечна імперія все-таки краща за хаос і неконтрольованість, вони намагатимуться зберегти нинішню систему.

– Росіяни самі активно поширюють цю думку вже багато років: мовляв, якщо Путіна не буде, почнеться хаос і прийде якийсь набагато страшніший за Путіна правитель.

– Абсолютно. Вони грають на цьому страху. Мовляв, розповзеться хімічна зброя, розповзеться ядерна зброя. Але ж, чоловіче, у вас і за Путіна все це розповзається! Ви хочете пояснити людям: "Ми боїмося, що після Путіна розповзеться хімічна зброя"? Та у вас і за Путіна все це розповзається. То в чому різниця? Поясніть мені вашу логіку.

– Наскільки ймовірна найближчим часом фізична атака Росії на країни НАТО? Чи гібридні операції просто триватимуть і посилюватимуться, а до відкритої воєнної фази справа не дійде?

– Дивіться, я вже два роки пояснюю різним людям за кордоном, що Росія на них нападе. Два роки тому вони дивилися на мене, як на українця, який трохи втратив зв'язок із реальністю. Ставилися з повагою, бо поважають мене, але думали приблизно так: "Ясно, Дмитре, ти травмований, тобі можна зрозуміти". Сьогодні на мене вже ніхто так не дивиться. Тепер вони запитують: "А як ти вважаєш, це станеться? Коли, на твою думку, це може статися?" Я не знаю, коли саме це станеться. Але логіка подій і розвиток російської воєнної машини підводять до того, що зрештою вона виплеснеться за межі України.

– У принципі, перед повномасштабним вторгненням у 2022 році логіка подій була приблизно такою самою.

– Так. Якщо умовно порівнювати, то Путін і Європа сьогодні перебувають приблизно там, де Путін і Україна були в період із 2018-го до 2022 року. Він уже розуміє, куди рухається, але ще намагається вирішувати питання якимись альтернативними способами. Та є закономірності, які нікуди не зникають. Проблема в тому, що люди уявляють собі війну так: російські дивізії перетинають кордон, починається масштабне вторгнення. Ні. Війна може початися з того, що до вас прилетять п'ять дронів. І європейським лідерам доведеться вирішувати, що з цим робити.

Нещодавно в європейській пресі вже з'являлися публікації про те, що треба готуватися до ударів дронами, запущеними з кораблів. Я ще два роки тому говорив їм, зокрема в ефірі, що одного ранку вони прокинуться, а в новинах повідомлятимуть: п'ять невідомих дронів уразили цілі на території європейської країни. Росіяни скажуть: "Це не ми". А ваша розвідка скаже: "Це вони". І що далі? Що ви робитимете?

– Оце головне запитання: що далі? Припустімо, п'ять дронів справді прилетіли…

– Далі можливі два варіанти: або негайне визнання факту війни, або відкладене. Якщо уряд виходить і заявляє: "До нас прилетіли російські дрони. Це акт війни. Від сьогодні ми перебуваємо у стані війни з Росією", – тоді все зрозуміло. Ви отримали нову реальність, у якій треба діяти. А якщо уряд починає говорити: "Треба розібратися, не можна поспішати, потрібно все з'ясувати, провести консультації, порадитися з натівцями, зрозуміти, як на це відреагує Путін", – тоді Росія побачить, що може продовжувати безкарно. І ось вам прилетять іще п'ять дронів. Ганьбіться далі. Але зрештою Путін усе одно змусить їх визнати, що вони перебувають у стані війни. Питання лише в тому, скільки часу вони втратять, намагаючись не називати речі своїми іменами.

– А навіщо це Путіну? Адже часто кажуть, що Росії не вистачить сил одночасно воювати і проти України, і проти Європи.

– Піхоти йому може не вистачити. Але подивіться на інше: росіяни ж не дурні. Вони порахували кількість ракет для систем Patriot, які є в європейців, зіставили її з кількістю власних ракет і реактивних дронів. Ми всі маємо розуміти: якщо завтра російські ракети й дрони полетять на Європу, перше, що там почнуть робити, – це збивати все, що летить, використовуючи ракети Patriot. І вони витратять свій запас за тиждень, адже всі ці ресурси обмежені.

– Близький Схід, у принципі, продемонстрував, що ті ж американці виявилися не готові до нових реалій війни.

– І це при тому, що п'ять років в Україні постійно перебували американські військові делегації. Вони вивчали український досвід. Думаю, там уже написані багатотомні праці про те, чого можна навчитися в України. Але щойно американці самі вступили у війну, виявилося, що нічого толком не засвоїли. Усі ці п'ять років говорили про українські уроки, а потім американська армія почала витрачати ракети для систем Patriot у таких масштабах, що виникло питання, чи вистачить їх узагалі.

У лютому один чотиризірковий американський генерал казав мені, що все нормально, армія діє відповідально й керується наявними військовими ресурсами. А потім минає пів року, і вже самі американці пишуть, що дві третини ракет для протиповітряної оборони – тю-тю, більше немає. Тобто Європа зараз фактично ще не готова фізично протистояти такому рівню загрози. Вона не готова, але готується, як може. Проте справжня готовність, найімовірніше, прийде вже після початку війни.

– І ментальність також має змінитися...

– Звісно. Усі проблеми вирішаться після цих перших п'яти дронів. Так само, як це було в нас. Вони такі самі, як ми. Ми готувалися до чогось, готувалися, а потім почалася війна, і виявилося: ой, треба ще ось це робити, ось це й ось це. З ними буде так само. Вони вже перебувають у процесі підготовки, і це похвально, молодці. Але по-справжньому ми відчуємо зміни лише після того, як щось станеться. Тому я не знаю, коли саме це відбудеться, але логіка всього, що відбувається, підказує: це станеться.

– На фоні провальної миротворчої політик Трампа, чи може змінитися роль Китаю, його вплив, щодо війни та миру в Україні. Наскільки китайський чинник є визначальним у російсько-українській війні і чи може Сі реально впливати на Путіна?

– Може. Він може просто зателефонувати й сказати: "Із завтрашнього дня все зупиняємо". Або почати поступово закручувати гайки, даючи зрозуміти, що Росії треба потроху гасити це полум'я. Але Путіна на сьогодні все влаштовує. І Сі Цзіньпіня, на мою думку, теж. У нього в голові є дуже чітка картина: йому потрібна слабка Росія Путіна. Саме Росія Путіна, тому що він знає, як працювати з цією людиною. Вони розуміють, як ним керувати, як на нього тиснути, як змушувати його до потрібних рішень.

– Чого ж тоді очікувати від Китаю? Чи варто взагалі розраховувати на якісь кроки Пекіна?

– Сі Цзіньпіна на сьогодні все влаштовує. Путін стає дедалі слабшим і дедалі більше залежить від Китаю. Америка розпорошує сили на різні проблеми й теж слабшає. Європа слабшає. Україна також виснажується. Тому насправді Сі Цзіньпіну потрібні і Росія, і Україна, і Європа. Йому потрібно, щоб ніхто остаточно не переміг.

– Тобто щоб усі залишалися в стані перманентної війни?

– У стані перманентного ослаблення одне одного. Щоб усі дивилися на Китай, приходили до нього й казали: "Допоможи". А він відповідав: "А що я за це матиму?" І далі висував свої умови. На сьогодні ця війна не створює для Китаю якихось стратегічних загроз, які змушували б його терміново втручатися й домагатися її завершення. Але Україні однозначно потрібно мати відносини з Китаєм і підтримувати діалог. Це одна з двох наддержав світу. І я не бачу на сьогодні моделі припинення війни, яка не враховувала б позицію Китаю.

– Тобто Китай потенційно може стати учасником великої угоди?

– Китай не дозволить укласти угоду, яка не буде так чи інакше ним схвалена. Простий приклад – Будапештський меморандум. Китай не був його підписантом, але згодом приєднався до відповідних запевнень щодо України, тому що Китай має бути частиною будь-якого великого історичного процесу. Але сьогодні це вже інший Китай. Він не хоче приєднуватися до домовленостей, які хтось уклав до нього. Він хоче бути тим, хто вирішує проблеми, без кого їхнє розв'язання неможливе.

– Але чи існує вже сьогодні конкретний китайський план щодо України? Чи Пекін визначатиметься залежно від розвитку подій?

– Конкретного плану немає. Усе відбувається по ходу п'єси. Але Сі не потрібна сильна Росія. Якщо Росія переможе й упокорить Україну, вона стане сильнішою. У неї з'являться нові амбіції, нове відчуття власної могутності: мовляв, ми змогли, ми можемо йти далі. А це вже зовсім інша розмова з Пекіном.

Історично Росія та Китай неодноразово воювали між собою. І я переконаний, що ще за нашого з вами життя ми побачимо, як Китай почне висувати територіальні претензії до Російської Федерації. Можливо, офіційно про це спочатку говоритимуть обережно. Але на різних рівнях представники Комуністичної партії Китаю можуть почати порушувати питання про те, що свого часу Росії відійшов мільйон квадратних кілометрів територій, які Китай вважає історично своїми. Мовляв, це несправедливо, треба щось із цим робити. І тоді почнеться інша розмова. Доведеться домовлятися, шукати рішення. Дорогі російські товариші, у нас же дружба без меж. Але й наше терпіння не безмежне. У таких відносинах не повинно бути жодних табу. Мовляв, у нас є питання щодо того, що відбувалося наприкінці XIX – на початку XX століття. Ви нас тоді образили, забрали наші території. Давайте тепер якось це врегулюємо. Усе це може стати предметом політики. І Путін також це усвідомлює. Саме тому сильна Росія Сі Цзіньпіну не потрібна.