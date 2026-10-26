"Серйозна розмова": у Кремлі зробили цинічну заяву про ситуацію в Олешках і мирні перемовини

У Кремлі висловили сподівання, що Україна нібито не порушить домовленостей про тимчасове припинення вогню в Олешках на Херсонщині. Водночас у Москві заявили, що для врегулювання війни попереду ще "серйозна розмова".

Про це російським ЗМІ заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, публічно обговорювати деталі переговорів російська сторона не збирається.

Що заявили у Кремлі

Пєсков пояснив небажання Москви публічно коментувати переговорний процес тим, що розголошення подробиць може зашкодити потенційному мирному врегулюванню. Водночас він наголосив, що для досягнення домовленостей попереду ще багато роботи.

За словами представника Кремля, майбутня "серйозна розмова" складатиметься з величезної кількості деталей. Однак він не уточнив, які саме питання залишаються невирішеними.

Дмитро Пєсков. Джерело: Пресслужба Кремля

Окремо прессекретар Путіна висловив сподівання, що Київ дотримуватиметься домовленостей про тимчасове припинення вогню в Олешках на Херсонщині.

Також Пєсков заявив, що російські війська продовжують завдавати масованих ударів по військово-промисловому комплексу України. Ця заява пролунала на тлі розмов про можливе мирне врегулювання, тоді як Росія продовжує свою війну проти України.

Що відомо про ситуацію в Олешках і мирні переговори

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість щодо проведення гуманітарної операції з розблокування тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Вона має забезпечити доставку до міста продуктів харчування та медикаментів, а також допомогти цивільним виїхати із зони бойових дій.

Окуповані Олешки. Джерело: Скриншот

Глава держави наголосив, що ситуація в Олешках залишається вкрай складною, оскільки російські окупанти замінували дороги. Це ускладнює відновлення доступу до міста та проведення гуманітарної місії.

Зеленський зазначив, що Україна готова виконати свою частину домовленостей і розраховує на результативність американського посередництва. Водночас реалізація операції має відбутися найближчим часом.

Тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині фактично опинилися в ізоляції. До міста майже не надходять продукти харчування, а запаси їжі, які місцеві мешканці вирощували на власних городах, поступово вичерпуються.

Як писав OBOZ.UA, у Кремлі заявили, що переговори України, США та Росії можуть відбутися в Абу-Дабі в першій половині листопада. За словами Дмитра Пєскова, зустріч планують провести у тристоронньому форматі.