Сенатор-демократ анонсував розслідування щодо Ілона Маска через обмеження Starshield в Україні: що відомо

Американський сенатор-демократ Кріс Кунс заявив про намір розслідувати дії Ілона Маска щодо обмеження роботи супутникової системи Starshield в Україні. Він також планує викликати самого мільярдера та свідків із компанії SpaceX для пояснень.

Кунс наголосив, що робота Starshield має критичне значення для оборони США та їхніх союзників. Про це сенатор заявив, коментуючи вплив рішень Маска на американські інтереси та підтримку України.

Кунс звинуватив Маска в ослабленні позицій США

Сенатор наголосив, що Маск має значний політичний вплив завдяки своїм статкам, підтримці Республіканської партії та близьким стосункам із президентом США Дональдом Трампом. Водночас він надає послуги та програмне забезпечення, які мають важливе значення для американської оборони й безпеки союзників.

На думку Кунса, обмеження роботи Starshield в Україні можуть серйозно послабити позиції США у світі.

"Тож я не можу придумати нічого, що він міг би зробити, щоб активніше послабити наші позиції у світі, ніж те, що він, як відомо, час від часу обмежує роботу системи "Starshield" ціною життів цивільного населення в Україні", – заявив сенатор.

Сенатор розкритикував Трампа за ставлення до Путіна

Кунс також висловив обурення через ставлення президента США Дональда Трампа до російського диктатора Володимира Путіна. Він згадав, що Росія продовжує атакувати українські цивільні об'єкти дронами та ракетами, навіть попри зустрічі Трампа з Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Особливо сенатор розкритикував слова Трампа, який називав Путіна своїм другом.

"Який жахливий, принизливий вчинок з боку президента Трампа – називати "другом" Путіна, людину, чиї війська скоїли військові злочини, яка порушила найосновніші домовленості між державами і яка продовжує свою агресію навіть сьогодні вночі", – сказав Кунс.

Він також дорікнув американському президенту за те, що той, замість підтримки України та її президента Володимира Зеленського, підлабузнюється до Путіна. За словами сенатора, США могли б надати Україні боєприпаси, оплачені європейськими союзниками.

Що саме розслідуватиме Сенат

Кунс заявив, що розпочне розслідування обставин обмеження роботи Starshield в Україні. Він також має намір запросити Ілона Маска та свідків із SpaceX, щоб ті пояснили свої дії.

"Я почну з розслідування того, що відбувається з "Starshield", а також викличу Ілона Маска та свідків із "SpaceX", щоб вони пояснили, чому вони так поводяться з американськими службами безпеки, що фінансуються за рахунок платників податків", – заявив сенатор.

Нагадаємо, 12 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про значні збої в роботі Starshield уздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Українські військові протягом кількох днів фіксували обмеження швидкості роботи системи до 161 км/год (100 миль на годину). Після перевірки з'ясувалося, що це не випадкові помилки, а системне обмеження.

Такі обмеження значно ускладнюють роботу українських підрозділів, які застосовують Starshield, зокрема для перехоплення російських реактивних безпілотників. Засоби ураження не завжди встигають наздогнати повітряні цілі, що вже призводило до влучань. Володимир Зеленський попереджав, що це сприяє збільшенню кількості жертв серед українців і дозволяє Росії завдавати результативніших ударів.

15 листопада тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік зазначив, що через ці обмеження українські військові можуть перехоплювати російські реактивні дрони лише після того, як ті заходять на підконтрольну Україні територію. Поблизу лінії фронту робити це наразі не вдається. Дипломат наголосив, що проблема має масовий характер.

У SpaceX пояснили ситуацію технічною проблемою, однак жодних додаткових роз'яснень українська сторона не отримала.