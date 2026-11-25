Санкції проти Порошенка виявилися жорсткішими, ніж обмеження проти російських виробників зброї

Персональні санкції, запроваджені президентом Володимиром Зеленським проти п’ятого президента України Петра Порошенка, виявилися жорсткішими за строками дії, ніж обмеження щодо російських компаній, медіаструктур та осіб, причетних до діяльності на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, всі 17 видів санкцій проти Порошенка діють безстроково.

Натомість економічні та фінансові обмеження щодо російських фігурантів останніх санкційних пакетів запровадили на десять років. Про це свідчить зміст указів, оприлюднених на сайті президента України.

Які санкції запровадили проти Порошенка

Згідно з Указом №81/2025 від 12 лютого 2025 року, проти Петра Порошенка запровадили 17 видів обмежувальних заходів.

До них належать блокування активів, повне припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів, запобігання виведенню капіталів за межі України та заборона на набуття земельних ділянок.

Також санкції передбачають заборону на укладення договорів і вчинення правочинів із цінними паперами, а також на виплату дивідендів. Усі без винятку обмеження в цьому пакеті застосували безстроково.

Який строк дії санкцій проти російських компаній

В Указі №1134/2026 від 23 листопада 2026 року для фігурантів визначили строк дії санкцій "безстроково; десять років".

Водночас безстроковим у цьому випадку є лише позбавлення державних нагород України. Економічні та фінансові обмеження, зокрема блокування активів і припинення торговельних операцій, діятимуть десять років.

До цього санкційного пакета увійшли російські компанії, причетні до господарської діяльності на окупованих територіях та вивезення української агропродукції. Серед них – ТОВ "Біол" у захопленому Мелітополі, "Бічевнинський елеватор", "Південно-західна торговельна компанія" та "ТєхноІнвєстПсков".

Крім того, обмеження запровадили проти українських компаній "Медіахолдинг Новини", "Тайм Медіа" і "Телепростір", які пов’язують із поширенням російської пропаганди.

Які ще санкції Зеленський запровадив у листопаді

У листопаді 2026 року Володимир Зеленський підписав ще кілька санкційних указів.

Зокрема, 23 листопада Указом №1135/2026 обмеження ввели проти так званих депутатів окупаційних рад у Криму, російських посадовців та структур Ростехнагляду, причетних до окупації Запорізької АЕС.

Раніше, 16 листопада, президент запровадив санкції проти семи суден російського "тіньового флоту", які перевозять зброю й техніку для армії РФ. Також під обмеження потрапили шестеро російських посадовців, відповідальних за примусову паспортизацію українців на тимчасово окупованих територіях.

Згідно з цим указом, санкції діятимуть безстроково в частині позбавлення державних нагород, а інші обмеження застосували на десять років.

Чи відповідає безстрокове блокування активів закону

Згідно із Законом України "Про санкції", рішення про застосування обмежувальних заходів повинно містити конкретний строк їхньої дії.

Виняток передбачений лише для санкцій, які призводять до припинення прав або за своїм змістом не можуть застосовуватися тимчасово. Зокрема, йдеться про позбавлення державних нагород України.

Водночас блокування активів у пункті 1 частини першої статті 4 закону прямо визначене як "тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами".

Таким чином, безстрокове застосування блокування активів та інших поточних економічних обмежень суперечить змісту закону.

Як повідомляв OBOZ.UA, влада планує завадити законному розгляду у Великій Палаті Верховного Суду позову про скасування санкцій проти п’ятого президента, народного обранця і лідера Європейської Солідарності Петра Порошенка. Слухання заплановане на 24 листопада.