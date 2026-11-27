Блог | Самовпевненість без відповідальності: хто і навіщо посадив Кушнера за стіл переговорів?

Є такий психологічний феномен, який називають синдромом самозванця. Це коли людина, маючи достатньо знань, досвіду та професійних досягнень, постійно сумнівається у власній компетентності й переживає, що займає не своє місце.

Так от, британський журналіст Джеймс О’Браєн дуже влучно підмітив, що у Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа, спостерігається щось абсолютно протилежне синдрому самозванця. І я, послухавши останні висловлювання цього персонажа, починаю розуміти, що саме мав на увазі журналіст.

Кушнер в інтерв’ю Матіасу Депфнеру розповідає нам, що Путін є гросмейстером політики, історичною постаттю, надзвичайно організованою людиною, котра прекрасно готується до зустрічей, уважно слухає співрозмовників та навіть робить собі нотатки. Але найбільше мене вразило те, що Кушнер похвалив Путіна за його стриманість, оскільки той досі не застосував проти України ядерну зброю.

Ви тільки вдумайтеся в рівень цього морального довбо*обства. Людина розв’язала найбільшу війну в Європі за останні десятиліття, знищує цілі міста, залишає мільйони людей без електроенергії та тепла, має ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через незаконну депортацію українських дітей, а ми, виявляється, маємо ще й оцінити її стриманість.

Мене взагалі цікавить, за якими критеріями в адміністрації Сполучених Штатів Америки сьогодні підбирають людей для вирішення найскладніших геополітичних конфліктів. Чи достатньо для цього вдало одружитися з донькою президента, мати досвід роботи з нерухомістю та бути абсолютно переконаним у власній геніальності?

Я не заперечую участі Кушнера в укладенні Авраамових угод, але хотів би зрозуміти, чому досвід проведення бізнесових та окремих дипломатичних переговорів автоматично робить людину компетентною у питаннях російського імперіалізму, історії Східної Європи та архітектури європейської безпеки.

До речі, після завершення першої президентської каденції Трампа Кушнер створив інвестиційну компанію Affinity Partners, котра залучила мільярди доларів від суверенних фондів країн Перської затоки. Питаннями потенційного конфлікту інтересів цієї діяльності займалися навіть американські сенатори. Сам Кушнер заперечує наявність неправомірного конфлікту між своїм бізнесом та дипломатичною діяльністю, але мені все ж таки хотілося б розуміти, чиї саме інтереси представляє ця людина за столом переговорів.

Я достатньо багато часу у своєму житті провів за столами різноманітних переговорів і прекрасно розумію, що навіть з найогиднішими людьми іноді доводиться домовлятися. Але для того, аби домовлятися зі злочинцем, зовсім не обов'язково захоплюватися його особистістю та розповідати всьому світу про його видатні здібності.

Кушнер розглядає війну як проблему, котру можна вирішити шляхом укладення угоди, погодивши інтереси сторін та створивши певні економічні й безпекові стимули для майбутньої співпраці. Але в бізнесі, якщо ти уклав невдалу угоду, то втрачаєш гроші, а в нашому випадку за помилки цього самовпевненого чоловіка платитимуть своїми життями українці.

І що найцікавіше, він сам за наслідки цих помилок, найімовірніше, не нестиме жодної відповідальності.

Можливо, найбільшою проблемою сучасного світу є навіть не існування таких людей, як Путін, а існування політичних систем, котрі дозволяють таким людям, як Кушнер, без належної підзвітності та контролю вирішувати долі цілих народів.

Бо поки розумні та компетентні люди сумніваються, чи достатньо вони знають для того, аби взяти на себе відповідальність за майбутнє власної країни, самовпевнені посередності вже сидять за столами переговорів та перекроюють карту світу.