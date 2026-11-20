Саміт у Берліні: чи жива "коаліція охочих", чого чекати Україні та як на це реагує Путін

Європа знову зібрала лідерів "коаліції охочих", але цього разу питання значно серйозніше, ніж чергове підтвердження підтримки України. Саміт 19 листопада в Берліні, який організовано на запрошення канцлера Фрідріха Мерца, за участю британського прем'єра Енді Бернема і французького президента Еммануеля Макрона, був присвячений питанням продовження підтримки України, "тривалим дипломатичним зусиллям" і "гарантіям безпеки після війни". Ця зустріч має показати, чи здатні європейські країни перейти від політичних заяв до конкретних зобов'язань щодо майбутньої безпеки України.

За час існування "коаліція охочих" помітно змінилася. Ініціатива Еммануеля Макрона, яка спочатку мала об'єднати країни, готова розглянути відправлення військових в Україну після завершення бойових дій, поступово перетворилася на ширший європейський проєкт. Тепер ідеться про формування багатонаціональних сил, військову допомогу Києву, логістику та механізми стримування Москви. Перші масштабні навчання в Польщі свідчать, що ця робота вже виходить за межі дипломатичних обговорень.

Амбіційні плани стикуються з головною проблемою: США не готові гарантувати безпосередню участь своїх військ у захисті України, а європейці досі не дали чіткої відповіді, як діятимуть, якщо Росія атакує їхній контингент. Чи вистачить британських і французьких сил, щоб змусити Кремль відмовитися від нового нападу? І чи готові Лондон та Париж ризикувати прямим зіткненням із російською армією?

Про те, чого чекати від саміту "коаліції охочих" та чи може вона стати гарантією безпеки України – у матеріалі OBOZ.UA

Берлінський саміт: чому зустріч відбувається саме зараз і чого від неї чекають

Офіційна тема зустрічі – спільна робота заради миру в Україні та європейської безпеки. За дипломатичними формулюваннями стоїть значно складніше завдання: Європа намагається закріпити за собою місце за столом переговорів, визначити межі власних зобов'язань перед Україною і не допустити, щоб майбутнє завершення війни вирішували виключно Вашингтон і Москва.

Не варто очікувати, що після зустрічі в Берліні з'явиться остаточна домовленість про розміщення іноземних військ в Україні або буде затверджений повний механізм гарантій безпеки. Для цього поки немає достатньої політичної єдності, а позиція Вашингтона щодо власної участі в забезпеченні цих гарантій залишається недостатньо визначеною. Проте є кілька практичних питань, за якими можна буде оцінювати результативність саміту.

Передусім це військова допомога на 2027 рік. Фрідріх Мерц ще 3 листопада, під час зустрічі із Зеленським у Берліні, заявив, що учасники коаліції мають узгодити обсяги подальшої підтримки України. Німецький канцлер окремо наголошував на військовій складовій, зокрема постачанні боєприпасів, засобів ППО та озброєння для української армії.

Другий важливий напрямок – наскільки конкретними стануть гарантії безпеки. Чи готові європейські країни взяти на себе зобов'язання щодо військової допомоги в разі нового російського нападу? Яку роль у цьому відіграватимуть США? Чи буде визначено механізм реагування на порушення майбутнього перемир'я?

Третій – готовність до практичної реалізації військових планів. Навчання Koalicja 26.2 у Польщі завершуються 22 листопада. Їхні результати дадуть змогу оцінити, наскільки швидко союзники здатні розгорнути багатонаціональні сили, забезпечити їхню логістику та організувати взаємодію між підрозділами різних країн.

Загалом, йдеться не про чергову зустріч із традиційними заявами про підтримку України. Європа має показати, що здатна бути самостійним учасником переговорів і готова підкріпити свої політичні обіцянки конкретними військовими та фінансовими рішеннями.

Віткофф і Кушнер також у Берліні

Одна з найцікавіших частин зустрічі може розгорнутися під час переговорів із представниками американської адміністрації. Спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер також відвідали Берлін для зустрічі з українськими та європейськими представниками. Головні теми переговорів – гарантії безпеки для України, які мають запобігти новому російському нападу та план післявоєнного відновлення української економіки. Американська сторона хоче обговорити не тільки умови припинення війни, а й те, як має виглядати Україна після її завершення та хто відповідатиме за її безпеку і відбудову.

Йдеться про спробу поєднати два питання, які фактично не можна розглядати окремо. Без реальних гарантій безпеки будь-які плани економічного відновлення залишатимуться під загрозою нового російського вторгнення. Водночас без зрозумілої економічної перспективи Україні буде значно складніше забезпечити довгострокову стійкість після війни. Для України тут важливо, щоб ці домовленості не перетворилися на політичні обіцянки, які не матимуть реального механізму виконання. Заяви, які ж прозвучали після зустрічі Зеленського зі спецпосланцями Трампа були досить загальними. Президент України висловим сподівання, що американці допоможуть якнайшвидше організувати першу багатосторонню зустріч на рівні команд, але вже за повної присутності Європи.

Від заяв до військової практики: що показують навчання в Польщі

Поки дипломати обговорюють майбутні гарантії безпеки, учасники коаліції перевіряють, чи здатні забезпечити їх військовими засобами. З 9 до 22 листопада на полігоні Нова Демба в Польщі проходять багатонаціональні навчання Koalicja 26.2. Це перша масштабна практична перевірка сил, які можуть бути залучені до підтримки України після припинення бойових дій. У маневрах беруть участь близько 2800 військових із 11 країн. Польща забезпечує логістичну підтримку, французькі та британські підрозділи відіграють провідну роль. Ще близько 2000 польських військових залучені до забезпечення навчань, зазначає аналітичний центр OSW. Польща виступає передусім тиловою базою для перекидання військ і постачання. Варшава неодноразово заявляла, що не планує відправляти власні підрозділи безпосередньо в Україну.

Головне завдання – перевірити здатність союзників швидко сформувати багатонаціональні сили, перекинути їх до потрібного району та налагодити взаємодію. Військові відпрацьовують переміщення техніки через кордони, командування, логістику, зв'язок, захист особового складу та протидію безпілотникам. Також перевіряють повітряний компонент і можливості розмінування морських шляхів. Українські військові беруть участь у підготовці та відпрацюванні окремих елементів взаємодії.

Важливо, що ці сили не призначені для контролю припинення вогню чи виконання традиційних миротворчих функцій. За даними польського Міноборони, їхнє завдання – підтримка української армії, навчання військових, відновлення її потенціалу, розмінування та інші заходи для посилення безпеки після завершення бойових дій.

Масштаб навчань залишається обмеженим: із 37 держав коаліції долучилися лише 11, причому не всі готові направляти військових в Україну. Це свідчить про значну дистанцію між політичною підтримкою та готовністю безпосередньо брати участь у військовій операції.

Британсько-французький контингент в Україні

Окрема частина дискусії про гарантії безпеки – можливе розміщення британських і французьких військових в Україні після припинення бойових дій. The Times повідомляло про підготовку підрозділів, які можуть прибути приблизно через місяць після укладення мирної угоди та офіційного звернення Києва. Міністр оборони Великої Британії Вес Стритінг називав це реальним планом. Однак чисельність контингенту та його повноваження ще остаточно не визначені.

Особливо складне питання – правила застосування зброї. За повідомленнями західних чиновників, британські військові та їхні союзники зможуть відкривати вогонь у відповідь на атаки російських підрозділів. Це вже відрізняє таку місію від звичайної спостережної, яка лише фіксує порушення домовленостей. Іноземні військові з правом збройної відповіді стають частиною системи стримування: Кремлю доведеться враховувати ризик зіткнення не тільки з українською армією, а й із військами європейських держав.

Але чи обмежаться союзники захистом власних позицій, якщо Росія знову розпочне масштабний наступ? Чи готові Лондон і Париж реагувати на ширші атаки проти України? Без відповідей на ці запитання присутність іноземних військових навряд чи переконає Москву відмовитися від нової агресії.

Не визначена й чисельність майбутньої місії. Раніше у Великій Британії обговорювали потребу в силах до 64 тисяч військовослужбовців для масштабної операції. Нинішні приготування значно скромніші. До того ж готовність брати участь у навчаннях ще не означає, що країни справді направлять свої війська в Україну. Самої присутності контингенту буде недостатньо: потрібні розвідка, ППО, логістика та заздалегідь погоджені правила реагування на новий російський напад.

Найбільша проблема коаліції – відсутність чітких американських зобов'язань

Не варто ні вважати коаліцію майбутнім європейським військовим щитом, який автоматично захистить Україну, ні списувати її як об'єднання без практичного значення. Навіть без розміщення іноземних військ вона може забезпечувати постачання зброї, боєприпасів і ППО, фінансування, спільне виробництво озброєння та військову логістику. Ще один напрям – довгострокове посилення ЗСУ через навчання, переозброєння та розвідувальну підтримку. Однак чи здатна Європа самостійно захистити Україну від нового російського вторгнення – залишається відкритим питанням. Від Вашингтона не обов'язково вимагають направляти війська в Україну. Значно важливіше, чи готові США забезпечити союзників необхідними ресурсами. Паризька декларація від 6 січня 2026 року визначила основні складові майбутніх гарантій: контроль за припиненням вогню, довгострокове озброєння ЗСУ, створення багатонаціональних сил MNF-U та допомогу в разі нового російського нападу. Проте конкретні американські зобов'язання досі не визначені.

Для європейських армій це серйозна проблема. США мають супутникову розвідку, транспортну авіацію, літаки-заправники, потужну логістику та системи ППО, які Європа не зможе швидко замінити. Без цієї підтримки розгортання контингенту буде складнішим, а його можливості в разі масштабного російського наступу – обмеженими. Невідомо й те, як Вашингтон відреагує, якщо російські війська атакують британських чи французьких військових в Україні. Чи нададуть США розвіддані, зброю та логістичну допомогу? Чи готовий Дональд Трамп допустити пряме військове зіткнення європейських держав із Росією? Відповіді на ці запитання європейці сподіваються отримати під час переговорів Віткоффа та Кушнера в Берліні – перш ніж брати на себе конкретні зобов'язання щодо безпеки України.

Чи витримає коаліція внутрішні проблеми та зміни

Сам факт участі 36 держав у роботі "коаліції охочих" не означає, що всі вони готові надати війська, озброєння або взяти на себе зобов'язання воювати у разі російського нападу та ще й на довгостроковій дистанції. Це одна з головних слабкостей коаліції. Є країни, готові брати участь у військовій місії, є ті, які погоджуються на логістичну підтримку, фінансування чи навчання українських військових. А є держави, які принципово не хочуть відправляти своїх солдатів на українську територію.

Польща – показовий приклад. Вона бере участь у навчаннях і готова забезпечувати логістику, але не планує відправляти власний контингент в Україну. Туреччина також може робити внесок в окремі безпекові завдання, не обов'язково долучаючись до наземної місії.

Є й інша проблема – зміна урядів. Те, що сьогодні обіцяють Макрон, Бернхем чи Мерц, не обов'язково беззастережно підтримуватимуть їхні наступники. Якщо зобов'язання не матимуть належного юридичного оформлення та парламентського схвалення, їхня довгострокова стійкість залишатиметься під питанням.

Чи готові європейці переступити через погрози Путіна

Для Кремля розміщення британських, французьких чи інших європейських військових в Україні залишається неприйнятним. 12 листопада під час зустрічі зі спецпосланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером Путін заявив, що будь-які іноземні війська на українській території стануть законною ціллю для російської армії. За його словами, їхнє розміщення після укладення мирної угоди означатиме фактичне поновлення війни.

Це вже не просто дипломатичне заперечення проти планів коаліції, а пряма погроза. Москва фактично попереджає Лондон і Париж, що їхні військові можуть опинитися під російськими ударами навіть після завершення бойових дій. Для Кремля присутність західних підрозділів означає втрату можливості безперешкодно тиснути на Україну військовою силою.

Зважаючи на це, перед європейськими лідерами постає принципове питання: чи готові вони переступити через погрози Путіна і справді направити своїх військових? Адже якщо Росія атакує британський або французький контингент, це вже буде не просто порушення перемир'я, а пряме зіткнення з арміями європейських держав. І тоді доведеться виконувати власні зобов'язання, а не обмежуватися дипломатичними заявами. Саме готовність Лондона, Парижа та інших союзників діяти в таких умовах і визначить, чи стане майбутня місія реальним стримувальним фактором для Москви.

Європі настав час переходити від заяв до конкретних дій

Берлінська зустріч "коаліції охочих" може стати одним із важливих етапів у переговорах щодо завершення війни в Україні. Вперше в такому форматі очікується повноцінна участь представників американської адміністрації, зокрема спецпосланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Головне завдання – узгодити позиції України, європейських держав і США щодо подальшого переговорного процесу – таку думку в ексклюзивному коментарі OBOZ.UA висловив український дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Ігор Долгов, який очолював місію України при НАТО, був заступником міністра закордонних справ України та заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

"Найбільш суттєве зараз – погодження позицій України, європейських країн і Сполучених Штатів щодо мирних переговорів. Усе інше – деталі, з якими делегації прийдуть до переговорного столу", – наголошує Долгов.

На його думку, у переговорному процесі є ще одна небезпечна тенденція. Замість припинення бойових дій Росія намагається перевести дискусію на перебудову всієї системи європейської безпеки. У такій конструкції питання України, територій і гарантій безпеки стають частиною великої угоди між Москвою та Заходом. Це дозволяє Кремлю знову порушувати питання сфер впливу, обмеження військової присутності західних держав і перегляду принципів європейської безпеки. Фактично Росія прагне змінити правила безпеки в Європі, не відповідаючи за розв'язану війну.

Ще одна проблема – складність ухвалення рішень у ЄС і НАТО, де діє принцип консенсусу. Серед членів цих об'єднань є держави, які не готові підтримувати військові рішення щодо України або обмежують допомогу. Тому дипломат пропонує не покладатися виключно на ці структури

"Коаліція охочих" має іншу природу: до неї входять не тільки держави Євросоюзу, а й Велика Британія, Норвегія та інші партнери, які готові брати на себе конкретні зобов'язання. Такий формат потенційно здатний діяти швидше, не чекаючи згоди всіх членів великих міжнародних об'єднань", – вважає Долгов.

Одним із головних завдань коаліції дипломат називає створення механізму військового стримування Росії, зокрема через присутність європейських військових в Україні після припинення бойових дій. Москва виступає проти такого сценарію та погрожує атаками на британські й французькі підрозділи. На думку Долгова, Європа не повинна дозволяти Кремлю визначати, які рішення ухвалювати щодо власної безпеки. Росія сама не запитувала дозволу Заходу, коли залучала північнокорейських військових, розміщувала ядерну зброю в Білорусі та посилювала військову присутність у Калінінградській області.

Але політичної готовності недостатньо. Європейцям потрібно довести, що вони здатні діяти попри російські погрози та забезпечити свої підрозділи необхідними ресурсами. Навчання "коаліції охочих" у Польщі, які триватимуть до 22 листопада, Долгов розглядає як практичну перевірку цих можливостей. Водночас він не очікує однакової активності від усіх учасників: частина країн відмовляється від військової допомоги, інші скорочують фінансування або висувають додаткові умови.

"На мій погляд, поступово сформується ядро коаліції, до якого увійдуть держави, готові не тільки підписувати декларації, а й виділяти кошти, постачати озброєння та ухвалювати складні політичні рішення. Саме за цим принципом варто оцінювати ефективність об'єднання. Кількість підписантів документів про підтримку територіальної цілісності України ще не означає готовності протистояти Росії. Політичні заяви та конкретні зобов'язання – різні речі", – вважає Долгов.

Окремо дипломат звертає увагу на фінансування. Пропозиції Німеччини щодо використання європейських ресурсів не можна автоматично поширювати на всю "коаліцію охочих", адже до неї входять і країни поза ЄС. Механізми фінансування військової підтримки та майбутніх гарантій ще потребують узгодження. Важливим залишається і формат "Рамштайн", де партнери домовляються про постачання зброї та фінансування її закупівель. На думку Долгова, різні міжнародні ініціативи потрібно зосередити на найнагальніших потребах України – протидії балістичним ракетам, посиленні ППО та забезпеченні армії озброєнням напередодні зими.

Ігор Долгов не вважає, що "коаліція охочих" вичерпала свої можливості. Навчання в Польщі свідчать про перехід від політичних домовленостей до практичної підготовки. Тепер головне – перетворити ці напрацювання на конкретні зобов'язання перед Україною.

"Для України принципово важливо, щоб Берлінська зустріч не завершилася черговим підтвердженням підтримки. Київ має домогтися узгодження позицій із Вашингтоном та європейськими столицями, конкретизації військових зобов'язань і розуміння того, як саме партнери реагуватимуть на можливу нову агресію Росії. Прийшов час конкретних дій для "коаліції охочих". Не тільки говорити про гарантії безпеки чи можливе розміщення військ, а брати на себе більше відповідальності", – підсумовує Ігор Долгов.