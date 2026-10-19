Рубіо заявив, що Трампу "неприємно бачити" удари Росії по житлових будинках Києва. Відео

Президенту США Дональду Трампу неприємно бачити, як російські балістичні ракети влучають у житлові будинки Києва. Він також негативно сприймає те, що такі удари призводять до загибелі мирних жителів.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи російські удари по українській столиці. Інформацію зібрав OBOZ.UA.

Що Рубіо сказав про реакцію Трампа на удари РФ

За словами Рубіо, американський президент негативно сприймає кадри російських атак, на яких балістичні ракети влучають у багатоквартирні будинки, а мирні жителі гинуть.

"Президенту не подобається бачити цю картину, коли балістична ракета влучає в багатоквартирний будинок у Києві й унаслідок цього гинуть мирні жителі. Йому це теж не подобається", – сказав держсекретар США.

Рубіо заявив, що Трампу "неп... Джерело: Скриншот Розгорнути

Він також зазначив, що саме такі трагічні наслідки війни ускладнюють пошук шляхів її завершення.

"Ось чому було так неприємно намагатися знайти рішення цієї проблеми", – додав Рубіо.

Балістична атака на Київ: що відомо про попередження партнерів і реакцію США

У ніч проти 19 жовтня російські війська двічі атакували Київ балістичними ракетами. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що перед першим ударом Україна не отримала попередження від партнерів, тоді як перед другою атакою відповідна інформація надійшла. За його словами, причини відсутності завчасного попередження наразі з’ясовують фахівці.

Ігнат також наголосив, що під час балістичних атак на реакцію залишається лише кілька хвилин, а іноді сигнал повітряної тривоги може пролунати вже після влучання. Водночас навіть кілька секунд можуть мати вирішальне значення для порятунку людей, тому українцям необхідно уважно стежити за повідомленнями про загрозу.

На ситуацію також відреагував держсекретар США Марко Рубіо. Він заявив, що не знає причин відсутності попередження, однак повідомив про попередні проблеми з програмним забезпеченням української системи раннього оповіщення, які вивчало Європейське командування Збройних сил США (EUCOM).

Як писав OBOZ.UA, російські війська атакували Київ різними видами озброєння, зокрема балістичними ракетами. Внаслідок удару є загибла та постраждалі, також зафіксовано руйнування й пошкодження.