"Розумна політика починається з нас самих": Мерц під час турне Азією закликав Китай не підтримувати загарбницьку війну РФ проти України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Китай використати свій вплив, щоб допомогти завершити війну в Україні, а не підтримувати агресію Росії. Окремо він наголосив на важливості тіснішої співпраці Європи й Азії у сфері торгівлі та безпеки.

Заяви політика пролунали під час візиту до Азії, повідомляє Bloomberg. За словами Мерца, зближення між регіонами допоможе їм краще реагувати на економічний і політичний тиск з боку великих держав.

"Ми закликаємо Китай використати свою силу, щоб допомогти досягти справедливого миру в Україні, а не сприяти агресивній війні Москви", – зазначив він.

Мерц закликав Європу та Азію до тіснішої співпраці

Мерц також додав, що міцніше партнерство Європи та Азії у сфері торгівлі й безпеки може бути вигідним для обох регіонів. За його словами, обидві частини світу стикаються з тиском з боку великих держав, зокрема Китаю, тому їм важливо узгоджувати свої дії у відповідь на порушення принципів вільної та чесної торгівлі.

"Разом ми досягнемо більшого успіху, якщо скоординовано реагуватимемо на порушення вільної та справедливої ​​торгівлі. Ваша безпека має прямий вплив на нашу. Наша безпека має прямий вплив на вашу", – переконаний він.

Фрідріх Мерц наголосив, що стрімке зростання китайського експорту та підвищення якості продукції створюють ризики для промисловості європейських країн. Водночас економічні зв’язки Китаю з багатьма державами Азії, особливо Південно-Східної, значно тісніші. Канцлер також підкреслив особливу відповідальність Пекіна за мир і безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Розумна політика щодо Китаю починається з нас самих. Цей принцип справедливий як для Індо-Тихоокеанського регіону, так і для Європи. Ми будемо краще підготовлені до побудови збалансованих відносин з Китаєм, якщо самі будемо єдиними, сильними, стійкими, інноваційними та конкурентоспроможними", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Мерц застеріг від самозаспокоєння щодо небезпеки, яку становить Росія. Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін прагне не лише перемогти у війні проти України, а й підірвати демократію в Європі.