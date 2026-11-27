Блог | Росії можна воювати по всьому світу, Україні – тільки за розкладом партнерів?

Джорджа Мелоні заявила, що війна в Україні "не повинна і не може поширюватися на Середземномор'я". І що італійська сторона вже довела це до українських партнерів. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні навіть назвав українські удари по російських кораблях біля берегів Лівії помилкою та порушенням лівійського суверенітету.

Перепрошую, але я, здається, чогось не розумію.

Росія роками облаштовує в Лівії свою військову інфраструктуру, використовує її як перевалочний пункт для перекидання зброї, техніки та військових по Африці. Після втрати режиму Асада в Сирії значення цієї інфраструктури ще більше зросло. Російські військові кораблі спокійно ходять Середземним морем, обслуговують військові перевезення, забезпечують російську присутність у регіоні.

І це, виходить, не поширення війни?

А коли український морський дрон знаходить російський військовий корабель за тисячі кілометрів від Одеси, війна раптом починає загрозливо розповзатися світом?

У мене виникає майже дитяче запитання: а чому географію війни визначає той, хто її розпочав?

Чому Росія має право використовувати для своїх військових потреб хоч пів земної кулі, а Україна повинна дбайливо обмежувати географію своєї оборони, щоб нікому не псувати краєвид?

Чому питання про суверенітет Лівії виникає з такою гостротою саме тоді, коли українці атакують російську військову присутність? А не тоді, коли Росія перетворює територію розколотої країни на один зі своїх військових плацдармів?

До речі, російські сили здійснили вже хіба десятки нападів на торговельні судна в територіальних водах Болгарії та Румунії. Це вже територія держав Євросоюзу та НАТО. Чомусь я не пригадую настільки ж гучних застережень на адресу Москви про неприпустимість розширення географії війни.

І тут я хотів би поставити нашим італійським друзям цілком практичне запитання.

Добре, Україна не повинна бити по російських військових кораблях у Середземному морі. А хто тоді позбавить Росію можливості використовувати це море для військових операцій? Італійський флот? Європейський Союз? НАТО? Можливо, вже існує якийсь план, про який ми просто не знаємо?

Я дуже поважаю Італію, ціную її допомогу Україні й розумію занепокоєння безпекою Середземномор'я. Але мені хотілося б, щоб наші партнери усвідомили одну просту річ.

Вимога не допустити поширення війни не повинна перетворюватися на вимогу не допустити поширення опору агресору.

Бо інакше ми отримаємо дуже своєрідну міжнародну систему: Росія може вести війну всюди, де здатна досягти своїх цілей, а Україна може захищатися лише там, де це не завдає незручностей її партнерам.

Залишиться тільки узгодити з Москвою карту дозволених місць для української самооборони.

Бажано, звичайно, щоб вона була якомога меншою.