Блог | Росіянам – санкції, а не різдвяні канікули. Чи наважиться Європа нарешті зачинити двері?

Давно пора. Санкційний тиск на агресора буде посилено: Єврокомісія представила черговий, 22-й пакет санкцій проти росії. Планується посилити тиск на агресора за кількома напрямами: фінансово-економічним, енергетичним та візовим. Також передбачається заборонити російським спортсменам виступати на території Євросоюзу під російським прапором. Щодо всіх цих пропозицій можна сказати лише одне: довго запрягали, але нарешті рушили.

Саме це й сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи одну з конкретних пропозицій 22-го пакета, а саме – заборону на в’їзд до ЄС для російських військових та колишніх військовослужбовців. "Дозвіл росіянам, причетним до агресії проти України, в’їжджати до Європи за туристичними візами, є прямою загрозою європейській безпеці. Російські бойовики, які вбивають українців, не мають права відпочивати у європейських країнах. Загальноєвропейська заборона на в’їзд, узгоджена принципово, повинна бути введена негайно, без подальших затримок. Це мало статися ще вчора", – заявив український міністр.

Начебто очевидна істина, але, на жаль, українцям час від часу доводиться нагадувати європейцям про очевидні речі. Власне, розмови про кардинальні обмеження на в’їзд для громадян росії точаться давно. Періодично зовнішньополітичні відомства Естонії, Латвії, Литви, Данії та інших країн пропонують перекрити росіянам доступ до Шенгенської зони. Тривають нескінченні дискусії. Те саме стосується не лише візових, а й економічних обмежень.

Що цікаво: ухвалення кожного санкційного пакета супроводжується гучними заявами європейських політиків про "рішучі кроки". Але європейська рішучість буквально потопає в бюрократичних процедурах та обговореннях, які розтягуються на місяці, а то й роки. Якби кроки європейців справді були рішучими, не знадобилося б десятків санкційних пакетів. Про те, скільки часу потребує ухвалення того чи іншого рішення, можна судити хоча б на прикладі свіжого, 22-го пакета.

Станом на сьогодні всі інформаційні агентства світу повідомляють, що новий пакет підготовлений. Але підготовлений – не означає ухвалений і запроваджений. Після того як Єврокомісія представила свою пропозицію (це відбулося вчора), документи передаються до робочих груп Ради ЄС.

Наступний "рішучий крок" – ухвалення Радою ЄС. Міністри закордонних справ або інші уповноважені представники держав-членів мають погодити пакет. Для санкцій у межах спільної зовнішньої та безпекової політики потрібна одностайність. Тут і ховаються "підводні камені", адже на цьому етапі росіяни задіюють усі свої лобістські потужності. Що може статися? Досвід узгодження подібних документів свідчить, що Угорщина та Словаччина здатні або загальмувати процес, або взагалі заблокувати ті чи інші рішення.

У результаті ніхто не може сказати, коли реально запрацюють ті "рішучі кроки", про які було оголошено вчора. Орієнтир – до різдвяних свят, тобто грудень 2026 року. Але не факт, що європейці встигнуть. Потім почнуться свята, під час яких Європу відвідуватимуть "ветерани сво" та інші гості, з якими європейські спецслужби пов’язують диверсії, замовні вбивства та інші прояви "тіньової війни".

Цьогорічна різдвяна казка, в якій б’ються сили добра і зла, набуває для європейців особливого сенсу. Можливо, реальна загроза з боку росії нагадає їм, що "казкові сенси" – не такі вже й казкові. Добро і зло існують. Між ними триває війна, у якій потрібно виявляти силу та рішучість. Це єдиний шлях до перемоги добра і до миру. Українці сьогодні роблять усе, щоб перемогло добро. "Підтримка залу" нам точно не завадить. Слава Україні!