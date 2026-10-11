Росія захопить вас на виборах: Порошенко попередив європейців, що Путін перемагає їх в інформаційній війні

Європа програє інформаційну війну Путіну, оскільки не до кінця усвідомлює цю небезпеку. Натомість росія завдяки масштабній пропаганді посилює вплив своїх політичних сателітів у Євросоюзі, і це видно за результатами останніх виборів.

Про це заявив Петро Порошенко під час дискусії на щорічній безпековій конференції у шведському Вісбі

"Я був дуже розчарований тим, що 50% німецьких виборців вважають, що кошти платників податків, які витрачаються на підтримку України, витрачаються марно. І я вважаю, що це відбувається тому, що ми програємо інформаційну битву путіну. Яким є результат? Те, що тема української війни не є пріоритетною для німецьких та європейських медіа", – сказав Порошенко.

Він закликав європейців відряджати в Україну кореспондентів, щоб мати інформацію зсередини і доносити потенційну небезпеку до своїх аудиторій.

"Європейські глядачі мають право знати про це. Що за катастрофа відбувається з електромережею та як Європа може бути паралізована протягом 12 годин – повністю паралізована, якщо ми не інвестуватимемо в безпеку разом", – застерігає Петро Порошенко.

"Тому моя пропозиція: давайте піднімемо питання інформаційної безпеки, отримання правдивої інформації. Це – не пропаганда, ми будемо транслювати правду очима ваших кореспондентів, яким люди довіряють. Ми будемо раді створити для них необхідні умови", – сказав пʼятий президент.

"Росія вже глибоко присутня у ваших столицях через інформацію. Якщо ви не інвестуєте у свій захист проти росії, вона захопить вас на виборах, використовуючи демократичні механізми, захопить владу. Ми маємо захищати демократію", – наголосив Порошенко.