Росія вимагала на переговорах весь Донбас, федералізацію Молдови і вихід Фінляндії з НАТО – Bild

Представники країни-агресорки Росії під час неофіційних переговорів щодо завершення війни в Україні висунули низку вимог, які стосуються безпеки всієї Європи. Москва хоче, зокрема, отримати весь Донбас, домогтися федералізації Молдови та виходу Фінляндії з НАТО.

Про це повідомляє BILD. За даними видання, ці пропозиції також представили європейським представникам під час переговорів в Абу-Дабі.

Росія вимагає поступок від України та НАТО

Згідно з пропозиціями Кремля, Росія має зберегти контроль над усіма окупованими українськими територіями та отримати решту Донбасу, зокрема райони Донецької й Луганської областей, які нині перебувають під контролем Києва. Також Москва вимагає не розміщувати військові бази НАТО в Естонії, Латвії та Литві, а Фінляндія, за цим планом, має вийти з Альянсу.

Від України російська сторона хоче отримати гарантії позаблокового статусу та відмови від вступу до НАТО. Разом з тим РФ не заперечує можливість приєднання країни до Євросоюзу.

Окремо пропонується демілітаризувати порти Одеси й Миколаєва, щоб унеможливити їх використання як військово-морських баз, а також закріпити свободу судноплавства в Чорному та Балтійському морях.

Російський план передбачає федералізацію Молдови

План Москви передбачає зміни й для Молдови. Її пропонують перетворити на федерацію, до складу якої увійдуть власне Молдова, автономна Гагаузія та невизнане Придністров’я. Крім того, у разі вступу Молдови до ЄС обидва регіони мають отримати право провести референдуми щодо незалежності.

Натомість країна-агресорка готова прибрати з території Білорусі ядерне озброєння та відмовитися від розміщення там ракет середньої дальності. Також російська сторона готова вивести свої військові підрозділи з Придністров’я.

Проте видання зауважує, що цей план є лише одним із варіантів, які обговорюють у неофіційних переговорних колах. Наразі паралельно працюють кілька груп посередників, зокрема за участю представників військових структур, які конкурують між собою.

Чи схвалив сам очільник Кремля Володимир Путін саме цю пропозицію, наразі невідомо.

Варто зазначити, що на переговорах в Абу-Дабі Україна відкинула нову пропозицію США щодо територіального врегулювання війни, яка передбачала фактичне закріплення контролю Росії над усією лінією фронту на Донбасі. Представники Києва наголосили, що не погоджувалися на жодні територіальні поступки Москві.

Нагадаємо, що 10 та 11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Після зустрічі Мединський повідомив, що делегації обмінялися позиціями: з деяких питань їм вдалося знайти спільну мову, з інших – ні. За словами російського перемовника, головною темою обговорень стала європейська система безпеки.

Як писав OBOZ.UA, представник РФ Мединський повідомив, що Україна та Росія домовилися про масштабний обмін полоненими. Деталі цієї домовленості, за його словами, мають оголосити найближчим часом.