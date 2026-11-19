"Росія відхилила усі пропозиції припинення вогню": Зеленський повідомив про нові пакети підтримки від союзників

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом року Росія відмовлялася від усіх пропозицій щодо припинення вогню та деескалації війни. Він також повідомив про домовленості з партнерами щодо нових пакетів військової підтримки України.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами в Берліні після засідання Коаліції охочих. Відео пресконференції опублікували на офіційному YouTube-каналі Офісу президента України.

Зеленський наголосив, що Москва відхиляла пропозиції щодо зниження напруженості в енергетичній сфері, Чорному морі та інших форматах припинення вогню. "На все в Росії відповіли одне – відмовились", – сказав президент.

Позиція Москви

За словами Зеленського, протягом року різні міжнародні партнери намагалися домовитися з Росією про деескалацію. Однак Путін відхилив усі такі пропозиції.

Йшлося, зокрема, про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, деескалацію в Чорному морі та інші можливі формати припинення вогню.

Президент також звернув увагу на продовження російських атак по українських містах. За його словами, лише під час атаки в день його виступу були десятки поранених і загиблі.

Під час зустрічі в Берліні сторони обговорили п'ять основних напрямків подальшої співпраці. Першим пріоритетом Зеленський назвав захист українських міст, енергетики та логістики, зокрема мостів.

Допомога партнерів

Президент повідомив, що союзники погодилися посилити захист України. За його словами, вже є відповідні домовленості та готуються нові пакети підтримки.

Окремо обговорювали збільшення кількості винищувачів F-16 та іншої бойової авіації. Українські літаки використовують, зокрема, для перехоплення реактивних дронів типу "Шахед".

Також Зеленський порушив питання розвитку європейської протиракетної оборони та власних оборонних спроможностей Європи. Він згадав про програму "Фрея", супутниковий зв'язок та інші складові, необхідні для самостійного захисту європейських країн.

Окремим результатом переговорів стало рішення про додаткові 45 млрд євро підтримки України на наступний рік. Зеленський зазначив, що Європейська комісія вже розпочала відповідну роботу, а тепер важливо отримати підтримку країн ЄС.

Переговори з партнерами

Ще одним із п'яти напрямків стали дипломатичні зусилля та участь європейських країн у майбутніх переговорах щодо завершення війни. За словами Зеленського, до переговорних форматів долучатимуться п'ять європейських країн, Європейський Союз і НАТО.

На засіданні Коаліції охочих були присутні й представники США – Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Зеленський повідомив, що американська сторона розуміє необхідність сильної та скоординованої участі Європи в переговорному процесі.

Президент також заявив про необхідність підготувати чотиристоронню зустріч за участю України, Європи, США та Росії. Її порядок денний, за його словами, мають спільно опрацювати та погодити всі сторони.

"Потрібен тиск. Європа готова з новими санкціями, готова з новими кроками на підтримку України, українського народу. Важливо, щоб Сполучені Штати Америки впливали на Росію", – наголосив глава держави.

Санкції та гарантії

Серед інших результатів зустрічі Зеленський згадав про майбутній 22-й пакет санкцій Європейського Союзу. Крім того, європейські країни планують запроваджувати нові національні обмеження проти Росії.

П'ятим напрямком переговорів стали гарантії безпеки України. Президент подякував партнерам, які підтримують європейську та євроатлантичну інтеграцію нашої держави.

Зеленський назвав членство України в НАТО та Європейському Союзі ключовими гарантіями безпеки не лише для нашої країни, а й для всієї Європи.

За його словами, подальша робота над гарантіями має передбачати повну інтеграцію України до ЄС. Президент закликав прискорити цей процес і повідомив, що українська сторона вже пропонує партнерам відповідні формати рішень.

Він також наголосив на важливості українського військового досвіду, технологій та оборонних спроможностей для зміцнення безпеки європейських країн.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Зеленський прибув до Берліна на зустріч Коаліції охочих.