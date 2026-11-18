Росія пропонує скоротити свої сили в Калінінграді та Білорусі в обмін на повернення НАТО до кордонів 1997 року – Bloomberg

У рамках переговорів щодо припинення війни в Україні Москва висунула пропозицію скоротити свою військову присутність у Калінінградській області та Білорусі. Натомість агресор зажадав від НАТО відмовитися від розміщення військ у країнах, які вступили до альянсу після 1997 року.

Своєю чергою, американські переговорники посилюють тиск на Київ, Москву та європейських союзників, намагаючись пов’язати мирну угоду з переглядом архітектури безпеки в Європі. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Ультиматуми Москви та реакція Європи

За даними видання, Кремль фактично не відступає від своїх максималістських вимог, наполягаючи на виведенні контингенту НАТО з територій колишнього Східного блоку. Як поступку Росія висловила готовність скоротити чисельність своїх сил у Калінінграді та на території Білорусі.

У Євросоюзі цю ініціативу зустріли вкрай негативно, особливо в країнах східного флангу, що межують із РФ. Багато лідерів прямо заявили, що такий компроміс неможливий.

"Східний фланг, звичайно, не є козирем у переговорах, і сфер впливу там бути не може. Росія не має права вето ні на що", – наголосив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, нагадавши про неприпустимість впливу Москви на колективну оборону альянсу та євроатлантичні перспективи Києва.

Однак, побоюючись залишитися осторонь процесів, які формують США, європейські лідери все ж погодилися брати участь у технічних дискусіях. Для представлення позиції Європи на майбутніх зустрічах було сформовано групу радників з національної безпеки від ЄС, а також Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі.

Тиск США і чинник виборів до Конгресу

Адміністрація Дональда Трампа прискорює переговорний процес після поразки республіканців на проміжних виборах, за підсумками яких демократи повернули собі повний контроль над Конгресом. За словами джерел, команда Трампа прагне продемонструвати прогрес до січня, коли новий склад Конгресу може ініціювати посилення антиросійських санкцій і нарощування допомоги Києву.

Американські посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф відновили контакти з Росією та Україною і вже провели зустріч із Володимиром Путіним. Також очікуються їхні переговори в Берліні з українськими та європейськими офіційними особами.

Позиція Києва і тактика Кремля

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу активно долучитися до переговорів, назвавши найближчі місяці "вікном можливостей" на тлі майбутнього посилення ролі демократів у Конгресі США. За словами джерел, Зеленський допустив розгляд американських ініціатив щодо безпеки, але на жорстких умовах.

Зеленський хоче, щоб Вашингтон надав конкретний план вступу України до НАТО та ЄС, а також гарантував фінансування української армії та повоєнного відновлення. На тлі дипломатичних маневрів ЗСУ продовжують завдавати ударів по російській логістиці та інфраструктурі.

Своєю чергою, Путін, за оцінками європейських лідерів, навмисно затягує час. Москва не знижує інтенсивності бойових дій перед зимовим наступом і, ймовірно, розраховує дочекатися виборів 2027 року в Європі, зокрема у Франції, сподіваючись на прихід до влади ультраправих сил, які виступають за припинення підтримки України.

Росія зажадала скоротити НАТО. Джерело: Google maps

Нагадаємо, Росія вимагає від НАТО та Євросоюзу переглянути підхід до європейської безпеки, скоротити військову присутність Альянсу на континенті й перестати вважати Москву противником або загрозою. Такі ультиматуми російська сторона висунула під час переговорів в Абу-Дабі про завершення війни в Україні.

Раніше повідомлялося, що наприкінці вересня Володимир Путін укотре заявив, що Росія не готується до жодних бойових дій із Європою. Він стверджував, що для цього немає підстав, а з боку європейських країн зараз відбувається "безумовно, цілеспрямоване нагнітання ситуації та провокація".

Як повідомляв OBOZ.UA, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може готувати масштабні дії у 2026 році. Польська сторона отримує відповідну інформацію з багатьох джерел, однак не розкриває їх.