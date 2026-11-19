Росія програла 26-й рік на полі бою і намагається перемогти ракетами цивільних, – Зеленський

У 2026 році держава-агресор РФ програла Україні на полі бою. Тому загарбники намагаються ракетами "перемогти" цивільних.

Про це в четвер, 19 листопада, заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на пресконференції за підсумками зустрічі Коаліції охочих у Берліні (ФРН). Відповідним відеозаписом в YouTube-каналі поділилася пресслужба ОП.

"Безумовно, Росія програла 26-й рік на полі бою Україні. Безумовно, дуже намагається перемогти балістичними ракетами цивільне населення. І тут питання не в стійкості людей, а в тому, що просто це нечесні правила. Навіть у війні є ті чи інші правила. А це абсолютно нечесно", – сказав глава держави.

Окрім терору цивільних українців, РФ також робить ставку на злам єдності Європи. Але ця війна наразі абсолютно безперспективна, агресор програв і цю війну – роз'єднати Європу.

"І сьогоднішнє наше засідання – я ще раз вдячний партнерам – це демонстрація цього", – звернувся Зеленський до учасників саміту.

Спільна пресконференція. Джерело: пресслужба ОП

Повний текст допису. Джерело: Скриншот Telegram Zelenskiy / Official

Як писав OBOZ.UA:

– Засідання Коаліції охочих відбулося у німецькій столиці 19 листопада. Спеціальний посланник США Джаред Кушнер стверджує, що Російська Федерація начебто не проти надання Україні гарантій безпеки, подібних до статті 5 Північноатлантичного договору. Водночас він визнав, що в росіян "є багато скептицизму й недовіри щодо цієї концепції".

– Як зазначив Володимир Зеленський, протягом року РФ відмовлялася від усіх пропозицій щодо припинення вогню та деескалації війни, хоча міжнародні партнери намагалися домовитися. Йшлося, зокрема, про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, деескалацію в Чорному морі й інші можливі формати "режиму тиші".